淨零失業潮？ 環境部：淨零綠領人力需求更多

政府以二○五○年達到淨零排放為目標，但勞動部委外研究發現，二○二五年恐造成上萬人失業，環境部次長施文真昨天表示，經跨部會評估，淨零及綠領工作的人力需求一年約可增加兩萬多人，比勞動部研究報告中失業人口增加一萬多名還多，未來勞動部、經濟部，與環境部將成立跨部會工作小組，成立跨部會平台，以碳費收入協助受影響勞工就業。

根據勞動部報告指出，在淨零政策推動下，電子零組件業明年恐超過萬人失業，二○五○年失業人口甚至超過四萬人。環境部長彭啓明表示，除了成立淨零職場轉型跨部會平台外，未來也將依法規畫運用碳費收入，協助進行勞動市場調適與公正轉型，將淨零綠領納為厚植重點產業人才培育策略對象，合作盤點我國綠領淨零人才缺口，接軌國際調適我國勞動市場，預計明年來推動。

此外，環境部廿一日公告碳費徵收費率，明年元旦起生效。地方縣市要求八成碳費留地方，環團表示，地方政府若放任財團左手繳交低廉碳費，右手再從政府索取碳費，恐導致減碳淪為表面功夫，溫室氣體管理基金則淪為財團予取予求的國家金庫。