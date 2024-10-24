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台灣低軌衛星773站點 年底前布建完成
為提升台灣通訊韌性，數發部積極建置低軌衛星站點，預計今年底之前，可完成七七三個非同步衛星設備站點，台灣的中軌衛星、低軌衛星系統布建上分別與ＳＥＳ、OneWeb合作，OneWeb訊號有機會在今年廿四小時覆蓋全台。
數發部次長林宜敬昨率隊實地視察台東縣災害應變中心衛星通訊應用情況。數發部表示，重大天災等緊急狀況發生時，平時所使用的市內電話、行動電話及上網服務都可能中斷受損，緊急通訊手段已成救災關鍵。
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