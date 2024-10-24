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歐日「虛擬電廠」 工研院：台灣可借鏡

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

考量電廠興建不易，維持供電穩定成為重要議題，工研院科技講堂介紹近期電力界熱門的ＡＩ科技「虛擬電廠」技術原理與案例，可做為政府維持電力穩定供應的參考方案之一。

工研院電網策略室特聘研究周一婷指出，虛擬電廠是很適合用於能源轉型發展的技術，也是國際趨勢，對於提升能源轉型策略中的電網韌性有很大幫助，台灣可以借助歐洲及日本的成功案例，改良後引進台灣應用。

虛擬電廠是把分散在各處的分散式電源結合，進行集中控制與調度，本身並不配備發電機組等硬體設備，而是透過資通訊系統調控各地的分散式電源，調配供電量給電力銷售端或電力集中交易市場，以達到相當於電廠的供電規模與作用。

以德國Next Kraftwerke為例，周一婷說，Next Kraftwerke初期目標只是解決當系統中的間歇性再生能源資源占比增多時，有效運用與整合資源以維持供電平穩；從運用緊急發電機開始，逐步擴增涵蓋運用再生能源、儲能系統等；如今已成為歐洲最大的虛擬電廠之一。

周一婷指出，國際上相關的商業模式已經很成熟，台灣目前的電力交易市場、需量反應等機制其實也是虛擬電廠的概念；在虛擬電廠的技術方面，台灣可以更加精進，最關鍵的就是結合跨領域人才，幫助能源的轉型與達到淨零碳排的目標。

目前台灣比較欠缺的是跨領域的整合，周一婷表示，國內有很好的ＩＣＴ技術人才，但他們可能不太懂電網，同時電網人才可能不太懂ＩＣＴ，若兩領域人才能整合，可加速台灣電網現代化的腳步。

供電 電廠

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