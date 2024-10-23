9月批發、零售、餐飲營業額 同步攻頂
內需持續發熱，經濟部昨（23）日發布9月批發、零售、餐飲營業額統計，三項皆創歷年同月新高。經濟部預估今年全年零售業、餐飲營業額將創新高；批發業全年營業額有望轉正成長、並有機會創歷史新高紀錄。
經濟部統計處指出，9月批發業營業額為1兆1,293億元，年增4.7%。今年前九月營業額為9兆5,815億元，年增9.5%。
9月零售業營業額為4,018億元，年增3.2%，其中汽機車零售業因民俗月落點差異致比較基期偏低，年增10.9%。
餐飲業9月營業額為846億元，年增4.1%。
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