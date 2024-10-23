核一高階核廢料處理 邁步

台電昨（23）日表示，核一廠室外乾貯設施已獲新北市府核發水保完工證明，昨日啟動熱測試，接下來將會把用過燃料池中的燃料棒移至乾貯設施內。這代表核一廠的高階核廢料處理再邁出一步。

台電規劃先執行兩筒（共112束）燃料，蒐集相關數據及資料分析，後續將測試報告送核安會進行審查。台電強調，測試過程中皆依程序進行嚴格把關，確保核安。

台電說明，乾貯設施需經過冷測試及熱測試，2012年11月時已完成冷測試作業，並於2013年獲核安會審查通過，並同意台電續依已核准的試運轉計畫書，進行熱測試作業。

後續針對核一廠乾貯設施水土保持改善計畫，今年4月與新北市府達成協議，6月12日開始施工，進行加高坡址擋土牆及改善排水等作業，8月27日向新北市府申報完工，並於10月15日獲新北市府核發水土保持計畫完工證明，可開始執行實際燃料裝填、吊卸、搬移、貯存等熱測試作業。

台電表示，熱測試過程包括移出兩筒用過核燃料，並進行相關數據蒐集與安全分析，後續將向核安會申請乾貯設施運轉執照。

待取得運轉執照後，即可將兩部機反應爐內的用過核子燃料逐步移出，降低除役機組風險，並確保核廢貯存安全。

台電表示，核一廠乾貯設施設計，是將用過核子燃料置入密封鋼筒內並填充惰性氣體後加以密封，再將密封鋼筒置入混凝土護箱。藉由金屬及混凝土做為屏障，將輻射與外部隔絕，並藉空氣自然對流作用，將熱量移除，完全不需要使用到水來冷卻。