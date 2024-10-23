第二次氣候變遷委員會 聚焦減碳目標

賴清德總統今（24）日將召開國家氣候變遷對策委員會第二次會議，除聚焦節能、永續兩大主軸外，據了解，委員會也將討論2030年、2032年等減碳目標調整，預計將是會中討論重點。

台灣目前的減碳目標，規劃2025年較基準年減碳10%、2030年減碳23%至25%，不過環保團體認為，若要達到2050淨零排放，現在的目標過於消極，希望政府能提出更具野心的目標。

在今年8月首場氣候變遷委員會中，委員會顧問、前中研院長李遠哲就提到，2032年目標應達到碳排減半（即50%），才有機會邁向淨零；環境部長彭啓明日前表示，他個人認為2032年目標應訂在減碳40%。

據悉，前次會議後，賴總統已指示各部會盤點，並交代環境部提出更積極的減碳目標，預料將會是今日會議討論重點。

根據了解，今日會議彭啟明也將報告「公部門永續長聯盟推動進展」，並由經濟部次長連錦漳報告「深度節能推動進展」，聚焦節能與永續兩大面向，契合聯合國氣候大會（COP28）倡議。