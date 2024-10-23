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我碳費負擔高於南韓 產業喊痛

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
環境部規劃碳費方案，對我國產業界負擔將介於日本和南韓之間。 聯合報系資料照
環境部規劃碳費方案，對我國產業界負擔將介於日本和南韓之間。 聯合報系資料照

經濟部次長連錦漳昨（23）日表示，環境部規劃碳費方案，對我國產業界負擔將介於日本南韓之間，「產業也是會痛」。經濟部將輔導500廠排碳大戶適用每噸100元的優惠費率，以降低碳費負擔。

環境部規劃，碳費每公噸課300元，優惠費率則分為每噸100元、每噸50元兩種。

連錦漳表示，「若是每公噸300元就是壓力很大」，經濟部在碳費費率審議會上充分爭取配套措施，如此一來，就會介於日韓之間，「產業也是會痛」。

民進黨立委邱議瑩引述環境部資料指出，就碳價水準而言，日本為每噸64.7元，南韓是5.7元，台灣則是50元至300元，環境部要如何向產業界說明？

環境部次長施文真對此表示，由於日本有針對能源燃料課稅，南韓則是採取總量管制，與台灣制度不盡相同。

南韓 日本 經濟部

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