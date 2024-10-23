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工業、製造業生產連七紅 汽車產業連五月下滑

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
人工智慧、高速運算與雲端資料服務等需求持續強勁，激勵資訊電子產業生產動能。 聯合報系資料照
人工智慧、高速運算與雲端資料服務等需求持續強勁，激勵資訊電子產業生產動能。 聯合報系資料照

人工智慧、高速運算與雲端資料服務等需求持續強勁，激勵資訊電子產業生產動能，經濟部昨（23）日公布9月工業生產指數99.51，年增11.22%，製造業生產指數為99.4，年增12.11%，皆為連續七個月正成長。

經濟部統計處副處長黃偉傑表示，因AI等新興科技應用持續擴增，對半導體高階製程及伺服器等供應鏈需求暢旺，加上進入歐美年終消費旺季，預期製造業生產持續呈正成長，全年更可望維持兩位數成長，將可擺脫過去兩年負成長走勢。

近一年工業生產指數與年增率
近一年工業生產指數與年增率

黃偉傑表示，9月製造業生產表現亮眼，電子零組件業年增19.03%貢獻最大，其中積體電路業生產指數創歷年單月新高，年增23.77%，主因受惠於AI需求強勁，推升12吋晶圓代工持續成長。

電腦電子產品及光學製品亦受惠於AI，加上手機鏡頭訂單挹注，生產指數創歷年同月新高，年增32.41%。

傳產貨品方面，黃偉傑表示，全球市場需求動能不如預期，加上受低價進口鋼品及海外化學品產能開出影響，廠商以產線排修減產因應，致基本金屬業年減0.39%、化學材料及肥料業年減2.34%。機械設備業則受惠新興科技應用擴展，帶動半導體生產用設備及零組件持續增產，年增1.08%。

值得注意的是，汽車及其零件業年減15.28%，為連續五個月負成長走勢，且年減幅度擴大。黃偉傑表示，主因受部分車款之零件短缺以及改款前之產線調整，加上汽車零件因客戶調節庫存而訂單縮減。

黃偉傑解釋，今年以來受到進口車排擠，國產車掛牌數呈年減；原本國產電動車表現尚可，但9月也轉弱減產，主要是受到經濟部國產車零件在地化政策影響，致部分零組件短缺或國內替代零件尚須驗證等，致整車生產衰退。

國產車 工業生產指數 經濟部

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