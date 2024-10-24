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估台電、中油每年碳費要繳5至6億元 經部：不會轉嫁油電價

經濟日報／ 記者江睿智胡順惠／台北報導
我國進入碳定價時代，碳費自2026年起開徵。 聯合報系資料照
我國進入碳定價時代，碳費自2026年起開徵。 聯合報系資料照

我國進入碳定價時代，碳費自2026年起開徵，經濟部次長連錦漳昨（23）日表示，原本台電估每年負擔15億元碳費、中油則要繳16億元，但會提出自主減量計畫以適用優惠費率，估碳費可分別降至5億元、6億元，將由公司自行吸收，不會轉嫁到油電價

連錦漳昨日出席立法院經濟委員會，針對「碳費徵收機制對產業衝擊之影響評估，及政府協助企業因應之配套措施」與「碳邊境調整機制（CBAM）推動規劃」進行報告，並備質詢。

經濟部評估碳費對產業影響
經濟部評估碳費對產業影響

環境部昨日公告碳費費率，一般費率每噸300元，另設有優惠費率A、B，分別為每噸50元、100元，與碳費審議會建議一致，排碳大戶將於2026年5月時，首次繳納2025年全年的碳費。

因台電、中油都是排碳大戶，國民黨立委呂玉玲、王鴻薇關切台電中油虧損累累，開徵碳費是否推升油電價格，轉嫁給消費者？對此，連錦漳強調，不應該轉嫁，經濟部會把關。

連錦漳並表示，中油和台電要繳交碳費，經濟部不會補貼，將由兩家公司自行吸收。

連錦漳表示，因為只要提出自主減量計畫，台電和中油碳費負擔可以下降，降至原本的三分之一，分別為5億元、6億元，這占台電和中油營業額比率非常低。

環境部長彭啓明曾公開表示，台電要很努力減碳，才能只繳5億元碳費。對此，台電昨日詢答表示，應該可以達成減碳目標。

連錦漳會後受訪時表示，外界對油電碳費多有誤解，台電售電部分排碳不用課徵碳費，台電只須繳納自己電廠及辦公大樓自用電力部分，預估繳納15億元；中油本身製程須繳碳費。因此，台電和中油須向環境部提報「自主減量計畫」後適用優惠費率B方案，每噸碳費從300元降到100元，每年繳納碳費降低至5億元、6億元。

依環境部規劃，碳費開徵對象共500廠、281家。連錦漳表示，台電、中油雖不會將碳費轉嫁到油電價上，但私人企業是否會轉嫁到下游，經濟部就很難干涉，因此，經濟部將全力輔導業者，提出自主減量計畫，將碳費影響降到最低。

連錦漳表示，經濟部在碳費費率審議會上充分爭取配套措施，包括依不同排放類型設定適用技術標竿指定削減率，提出符合指定目標自主減量計畫後，經環境部審查通過，能適用優惠費率。因此經濟部會全力輔導500家高碳排放源能適用優惠貴率B，將碳費降到每噸100元。

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