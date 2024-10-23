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經長：組無人機國家隊 2030年市場規模上看兆元

中央社／ 台北23日電
2024台北國際電子產業科技展（TAITRONICS）與台灣國際人工智慧暨物聯網展（AIoT Taiwan）23日至25日在台北南港展覽館1館登場，經濟部長郭智輝出席開幕式並致詞。中央社
2024台北國際電子產業科技展（TAITRONICS）與台灣國際人工智慧暨物聯網展（AIoT Taiwan）23日至25日在台北南港展覽館1館登場，經濟部長郭智輝出席開幕式並致詞。中央社

國際電子展今天開幕，經濟部長郭智輝表示，今年展覽首次設置無人機專區，展示產業的優秀研發與自製能力，預估2030年無人機市場規模將達新台幣8000億到1兆元，組成國家隊集結眾人之力，現在是最佳的機會。

由外貿協會及電電公會共同主辦的2024年「台北國際電子產業科技展（TAITRONICS）」及「台灣國際人工智慧暨物聯網展（AIoT Taiwan）」今天開展，匯聚超過300家國內外指標性廠商參展，使用550個攤位，規模較上屆成長4成。

郭智輝出席開幕典禮致詞表示，台灣科技業和資通訊產業技術領先全球，晶圓代工封測全球市占率第1，新世代科技創新動能將在未來持續扮演關鍵角色。

隨著AI技術持續推進，郭智輝表示，規劃在國內外培養20萬名AI人才，並鼓勵企業投入AI設備以及AI應用投資，協助產業升級轉型；將會加速推動產業發展，持續健全供應鏈以及投資環境，以維持台灣產業於世界領先的趨勢。

郭智輝表示，今天展覽設置無人機專區，展示優秀研發與自製能力，預估2030年無人機市場規模將達8000億到1兆元。

他說，發展無人機已是世界趨勢，組成國家隊集結眾人之力，現在是最佳的機會，經濟部也於9月成立台灣卓越無人機海外商機聯盟，推動無人機產業國際化發展，促進產業自主、提升國際競爭力。

貿協秘書長王熙蒙表示，台灣進出口貿易總額正朝向8000億美元目標邁進，台灣今年1至9月出口成長10.2%，是全球先進市場表現最好的，超過美國、日本、中國、新加坡及德國等，須歸功於ICT資通訊產業，並期許產業透過AI創新發展。

貿協表示，今年展覽以「AInnovation Now」為主軸，涵蓋AI物聯應用、低軌衛星、新創動能和無人飛行器4大領域，邀集到凌羣電腦、鈺創科技、群創光電、奇翼醫電等指標性廠商展示前端技術。

AI 無人機

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