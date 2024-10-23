內需持續發熱！經部估2024全年零售餐飲營業額將創歷年新高

內需持續發熱。經濟部23日發布9月批發、零售、餐飲營業額統計，三項皆創歷年同月新高。經濟部預估2024年全年零售業、餐飲營業額將創歷史新高；批發業全年營業額有望轉正成長、並有機會拚創歷史新高紀錄。

經濟部統計處指出，受惠於AI需求強勁，半導體廠擴大資本支出，激勵相關供應鏈出貨動能，9月批發業營業額為1兆1,293億元，年增4.7%。今年前九月營業額為9兆5,815億元，年增9.5%。

9月零售業營業額為4,018億元，年增3.2%，其中汽機車零售業因民俗月落點差異致比較基期偏低，且在進口車交車數增加下，年增10.9%；另便利商店年增5.8%、超級市場年增7.9%、其他綜合商品零售業年增10.1%、量販店年增4.2%、資通訊及家電設備零售業年增3.8%；今年前九月營業額為3兆5,688億元，創歷年同期新高，年增3.0%。

餐飲業9月營業額為846億元，年增4.1%，主因受惠中秋節聚餐效益，以及展店和促銷活動挹注。累計今年前九月營業額達7,741億元，創歷年同期新高，年增3.6%。

展望第4季，經濟部預期批發零售餐飲營業額持續熱絡。經濟部統計處副處長黃偉傑指出，第4季零售業營業額只要達到逾1.1兆元，表現超過年減負8.2%，第4季餐飲業營業額只要達2,278億元、表現超過年減一成，換言之，零售及餐飲業今年全年營業額幾乎賭定創歷年新高。

至於批發業營業額表現，黃偉傑表示，確定今年將會轉為正成長；若批發業第4季營業額超過3.2兆元，亦即只要正成長1.5%，也有很高機率創歷年新高。