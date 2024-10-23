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AI帶動！製造業生產連7紅 積體電路業生產創歷年單月新高
人工智慧、高速運算與雲端資料服務等需求持續強勁，激勵資訊電子產業生產動能，經濟部23日公布9月工業生產指數99.51，年增11.22%，製造業生產指數為99.40，年增12.11%，皆為連續七個月正成長。
經濟部統計處副處長黃偉傑表示，因AI等新興科技應用持續擴增，對半導體高階製程及伺服器等供應鏈需求暢旺，加上進入歐美年終消費旺季，預期製造業生產持續呈正成長，全年更可望維持兩位數成長，將可擺脫過去兩年負成長走勢。
黃偉傑表示，9月製造業生產表現亮眼，其中電子零組件業年增19.03%貢獻最大，其中積體電路業生產指數創歷年單月新高，年增23.77%，主因受惠於AI需求強勁，推升12吋晶圓代工持續成長。電腦電子產品及光學製品亦受惠於AI，加上手機鏡頭訂單挹注，生產指數創歷年同月新高，年增32.41%。
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