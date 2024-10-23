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國際人才深耕發展 國發會Talent Taiwan南部辦公室啟用

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
左四起向右為國發會副主委詹方冠、行政院南服中心執行長許乃文、立委林岱樺、美國在台協會高雄分處長張子霖、以及南科管理局長鄭秀絨。圖／國發會提供
左四起向右為國發會副主委詹方冠、行政院南服中心執行長許乃文、立委林岱樺、美國在台協會高雄分處長張子霖、以及南科管理局長鄭秀絨。圖／國發會提供

國際人才服務及延攬中心南部辦公室（International Talent Taiwan Southern Office）23日舉行啟用典禮，國發會副主委詹方冠表示，這個辦公室將提供在南台灣的7,000多位外國專業人才，以及其眷屬等一站式服務，協助國際人才於南台灣深耕發展。

詹方冠還提到，近年南部地區產業發展快速，在半導體S廊道、高雄亞洲新灣區等政策推動下，發展重點已由傳統產業、重工業轉型為半導體及AI等高科技智慧產業。台灣雖然在半導體及AI等領域占有一席之地，為提升國際競爭力，需有充沛的優質人力，引進國際人才是有效的解方之一。

詹方冠指出，外國專業人才來台及留台面臨的問題涵蓋工作、簽證、租房、子女教育、法律與會計等各種面向，為讓國際人才「進得來」、「留得住」，國發會從法規面及執行面著手。

關於法規面，詹方冠指出，國發會研提外國專業人才延攬及僱用法修正草案，並針對放寬外國專業人才來台工作、鬆綁外國人才停居留規定、外國專業人才適用勞退新制等進行研擬規劃。

在執行面部分，詹方冠提到，除強化國際專業人才的生活諮詢服務力道，於南台灣設置實體服務辦公室，透過服務專員，以及與會計師、律師事務所合作，提供南台灣實體專責諮詢服務量能外。也將協助企業瞭解延攬國際人才的管道及作法，進一步協助企業擴展人力資源，緩解人力短絀現象。同時，也將持續維運單一入口網站，提供國際人才來台及留台所需之工作、創業、租稅、醫療、健保、金融、子女教育及租屋住房等資訊，並協助解決問題。

行政院南部聯合服務中心執行長許乃文表示，每日前來該中心洽公的民眾平均達3,000多位，該中心合署辦公單位中有內政部移民署、外交部南部辦事處、海峽交流基金會及經濟部、勞動部等單位，所以有許多外國人、大陸及港澳人士、僑外生前來申辦理各項業務。

許乃文還提到，該中心先前與高雄市政府合辦了香港人移居高雄諮詢座談說明會，之後赴南部各大學針對僑生所關心的就業、勞動權益舉辦多場的說明會。國際人才服務及延攬中心南部辦公室進駐，可以就近服務高屏澎地區企業，減少舟車勞頓，將是多贏的局面，也更方便外籍人士取得更佳服務。

AI 半導體 國發會

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