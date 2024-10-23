歐洲商會：少子化成因複雜 單靠政府不夠、亟需企業合作

歐洲商會友善家庭聯盟聯合主席暨台灣默克醫療保健事業體總經理池田秀子（Hideko Ikeda）23日指出，少子化的成因相當複雜，涵蓋世代差異、社會經濟發展及文化價值觀的轉變等多重因素。政府雖已付出相當多的努力，但單靠政府或個人是不夠的，亟需企業和與社會各界攜手合作，共同思考解決方案並付諸行動，同時借鑒具實證基礎的國際經驗、研究與政策，因地制宜，才能找到有效的解決方案。

歐洲商會舉辦「人口永續與人才永續最佳實踐高峰會」，邀請政府官員、國際智庫、企業領袖等各界專家，共同探討如何透過創新政策與實務行動，營造更友善的家庭與生育的職場環境，提升生育率、磁吸人才，盼能進一步推動企業與台灣整體的永續發展，池田秀子做了以上表示。

行政院政務委員陳時中及衛生福利部次長呂建德受邀擔任此次高峰會的致詞貴賓，二人均強調政府對於企業與政府共同推動人口與人才永續發展的期許。

歐洲商會執行長Freddie Höglund表示，在歐洲，他們積累了多年推行家庭友善政策的經驗，了解哪些方法最有效。希望ECCT能成為台灣政府與企業的橋樑，將這些成功經驗帶入台灣。他們也將持續透過各種研討會倡議友善家庭政策，為「若我們不倡議，改變不會發生」。

Freddie Höglund還提到，此次高峰會聚焦在了企業在ESG（環境、社會、公司治理）方面的責任，特別是在面對人口減少與高齡化挑戰時，企業如何透過強化員工家庭照顧政策、強化多元共融政策（DE&I）、提供助孕與生育補助、照顧員工健康與福祉等各種方式，讓員工能安心兼顧家庭與工作，從而凝聚向心力、磁吸人才。歐洲商會期盼通過此次高峰會，激勵更多企業推動友善家庭政策，進一步提升台灣的國際競爭力。