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第二場氣候變遷委員會24日登場 聚焦「節能、永續」

經濟日報／ 記者余弦妙／台北即時報導

由賴總統親自召集的「國家氣候變遷對策委員會」第二場會議，將在24日下午四點於總統府登場，本次委員會將由環境部、經濟部依序進行報告。此次報告案將聚焦兩大重點，包括公部門永續長推動情形、深度節能推動進展等。

據悉，環境部長彭啓明將針對「公部門永續長聯盟推動進展」議題進行報告，經濟部次長連錦漳則針對「深度節能推動進展」進行報告，並延續首場委員會的會議結論與委員意見，彭啓明將以委員會執行秘書身分，報告「第一次委員會議列管事項辦理情形」。

此外，第二場委員會循往例，報告案結束後，現場將直接就報告事項進行討論、進行委員提案臨時動議，再由總統賴清德做會議結論後散會。會後將由總統府副秘書長張惇涵、發言人郭雅慧，以及現場中負責報告的環境部長彭啓明、經濟部次長連錦漳舉行會後記者會。

據了解，第二場氣候變遷對策委員會，報告主題聚焦「節能」與「永續」兩大面向，主要承襲首場委員會討論脈絡與委員意見，兩面向議題也受國際社會高度關注。根據國際能源總署（IEA）報告中提及，「節能」有助於提高能源自主，以及國家與企業韌性，已經被視為淨零與能源轉型的首要策略。「節能是第一能源」。

參考各國經驗，面對淨零轉型議題，各國政府都優先從「節能」開始推動。歐盟能源效率指令（EED）呼籲，「政策跟投資要優先考慮節能」，聯合國氣候大會（COP28），也倡議「能效改善速度2030年要從2%提高到4%」。

據此，賴總統相當重視氣候變遷、能源轉型相關議題，不只啟動國家第二次能源轉型，執政團隊也提出「建構智慧共享的綠能戰略」、加速推動「深度節能」等，協助產業結合節能與智慧化，達成更高效的能源管理。面對淨零轉型與氣候變遷議題，賴政府與國際社會節奏一致，貼合世界潮流趨勢，希望具體提升我國產業的國際競爭力、取得優勢地位，同時面對2050淨零轉型目標，賴清德以委員會作為意見匯聚與交流平台，第二場委員會以「節能」、「永續」為核心主軸，匯聚產官學研意見，要為國家能源發展擬定關鍵戰略。

彭啓明 氣候變遷 經濟部 賴清德

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