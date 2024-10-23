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AI需求續強 9月工業生產指數年增11.22%連7紅

中央社／ 台北23日電

人工智慧、高速運算與雲端資料服務等需求持續強勁，激勵資訊電子產業生產動能，經濟部今天公布9月工業生產指數99.51，年增11.22%，製造業生產指數為99.40，年增12.11%，皆為連續7個月正成長。

經濟部統計處今天公布9月工業與製造業生產指數概況。資訊電子產業方面，電子零組件業年增19.03%，為推升製造業生產成長的主要貢獻，其中積體電路業受惠高效能運算與人工智慧應用需求強勁，推升12吋晶圓代工持續成長，年增23.77%。

受惠AI浪潮，加上手機鏡頭訂單挹注，電腦電子產品及光學製品業生產指數創歷年同期新高，年增32.41%。

累計今年第3季工業生產指數較去年同季成長12.25%、製造業生產指數也年增13%。

AI 工業生產指數 手機鏡頭 經濟部 製造業

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