快訊

民進黨部直播遭「客訴」點名吳崢、王義川 賴清德語帶不悅訓斥

東北季風+潭美颱風環流影響！北部降雨顯著 1縣市達停班課標準

要在台東蓋戰備道...軍方竟不給縣長面子 讓議員苦等2小時

聽新聞
0:00 / 0:00

啟弘新廠啟用 郭智輝：美生物安全法禁陸、台廠將迎轉單

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
台灣首家GMP等級病毒載體量產廠啟弘生技（TFBS Bioscience Inc.）竹北新廠今日開幕，左起包括致茂董事長黃欽明、啟弘董事長阮大同、經濟部長郭智輝、竹科管理局局長陳宗權、生技中心代理執行長陳綉暉出席啟用典禮。記者呂俊儀／攝影
台灣首家GMP等級病毒載體量產廠啟弘生技（TFBS Bioscience Inc.）竹北新廠今日開幕，左起包括致茂董事長黃欽明、啟弘董事長阮大同、經濟部長郭智輝、竹科管理局局長陳宗權、生技中心代理執行長陳綉暉出席啟用典禮。記者呂俊儀／攝影

台灣首家GMP等級病毒載體量產廠啟弘生技竹北新廠今日開幕。經濟部郭智輝親臨致詞，他表示，這代表台灣細胞與基因治療產業製造能力，已從臨床試驗用藥擴展至商業用規模。

致詞後，郭智輝還脫稿特別分享自己接到的訊息，因美國生物安全法案，美國要求禁止在大陸下單，這些訂單未來都會轉移到台灣。不過，啟弘董事長阮大同認為，生物安全法案執行有多嚴格還是要看美國，我們也有期待，往後一年應會逐步浮現，對台灣CDMO發展是機會。

郭智輝說，台灣現在平均壽命約80歲，國人健康仰賴生物技術研究持續突破、創新，為了國人健康，賴總統上任也特別提出，健康台灣的目標，經濟部也以此目標推動生技產業發展。

他說明，台灣去年生技醫療產業營業額達台幣7500億元，經濟部已經生技醫療產業發展條例實行延長到120年，透過研發支出股東抵減租稅優惠，鼓勵產業投入再生醫療精準醫療等新興醫療領域發展。

郭智輝指出，經濟部未來也會透過政策鼓勵，將AI技術擴大應用於製藥、醫療器材、數位醫療等，目標將生技醫療產業推動為下一個兆元產業，啟弘新廠啟用將為台灣開創更多機會，經濟部將繼續支持產業發展，強化國際鏈結。

啟弘由經濟部所屬生物技術開發中心衍生而來，前身為生技藥品檢驗中心，為協助台灣生技產業研發與製造，特別在多年前成立台灣唯一的生物藥品安全性檢驗實驗室，並取得TFDA及OECD的GLP實驗室認證。2016年啟弘自生技中心分割成立。

2019年，啟弘進一步跨足病毒載體的CDMO業務，先後於汐止設立先導工廠。2023年，與日本帝人集團及Mediridge結成再生醫療供應鏈策略夥伴，聯手開發日本市場。

啟弘也於日本千葉縣設置製程開發實驗室，就近服務日本客戶。2024年10月更與Minaris再生醫學公司進行於北美地區的策略合作，聚焦細胞與基因療法業務。

這次竹北新廠啟用典禮，啟弘也特別邀請日本細胞與基因治療領域的24位頂尖專家學者，包括山口大學的玉田耕治教授、日本國家癌症中心的小島隆嗣教授、京都大學的朝長啓造教授、Tokiwa-Bio公司的代表取締役中西真人博士，以及長庚大學的游正博特聘講座教授暨所長，分享細胞與基因治療領域的最新進展。啟弘在日本的聯盟夥伴包括帝人集團旗下的TEIJIN REGENET、及Mediridge，以及最近在北美地區結盟的Minaris再生醫學公司，也都由管理階層親自來台參加祝賀。

AI 生技產業 經濟部 美國 郭智輝

延伸閱讀

台北國際電子產業科技展及人工智慧曁物聯網展開幕

傳華為使用台積先進製程？郭智輝：台廠需遵守規範

政府力推AI、無人機產業 郭智輝：無人機2030年上看兆元產值

台鹽綠能前董座陳啟昱聲押 郭智輝：若不法 絕不寬恕

相關新聞

台版CBAM明年啟動規劃 鋼鐵水泥等高碳洩漏產品先開始

明年開徵碳費，台版碳邊境調整機制（CBAM）明年也將啟動討論，環境部次長施文真今日表示，台版CBAM的制度設計、應申報產...

延宕11年 核一廠乾式貯存設施今起執行熱測試

核一廠室外乾式貯存場因新北市政府未核可水土保持計畫11年無法啟用，台電公司於今年10月15日取得新北市政府核發核一廠室外...

啟弘新廠啟用 郭智輝：美生物安全法禁陸、台廠將迎轉單

台灣首家GMP等級病毒載體量產廠啟弘生技竹北新廠今日開幕。經濟部長郭智輝親臨致詞，他表示，這代表台灣細胞與基因治療產業製...

國內首束用過核燃料移出燃料池 核一乾貯今啟動熱測試

台電公司今天證實，國內首束用過核燃料移出燃料池，因核一廠室外乾貯設施已獲新北市府核發水保完工證明，今天起進行用過燃料運貯...

核一乾貯啟動熱測試 國內首束用過核燃料移出燃料池

國內首束用過核燃料移出燃料池，台電表示，核一廠室外乾貯設施已獲新北市府核發水保完工證明，23日起進行用過燃料運貯測試（熱...

勞動、教師節全國放假？ 工總：人民幸福感不單是放假天數

立法院內政委員會今辦紀念日及節日實施條例草案公聽會，邀學者專家、民間團體出席，目前相關提案共7案。學者贊成將實施辦法提升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。