啟弘新廠啟用 郭智輝：美生物安全法禁陸、台廠將迎轉單

台灣首家GMP等級病毒載體量產廠啟弘生技竹北新廠今日開幕。經濟部長郭智輝親臨致詞，他表示，這代表台灣細胞與基因治療產業製造能力，已從臨床試驗用藥擴展至商業用規模。

致詞後，郭智輝還脫稿特別分享自己接到的訊息，因美國生物安全法案，美國要求禁止在大陸下單，這些訂單未來都會轉移到台灣。不過，啟弘董事長阮大同認為，生物安全法案執行有多嚴格還是要看美國，我們也有期待，往後一年應會逐步浮現，對台灣CDMO發展是機會。

郭智輝說，台灣現在平均壽命約80歲，國人健康仰賴生物技術研究持續突破、創新，為了國人健康，賴總統上任也特別提出，健康台灣的目標，經濟部也以此目標推動生技產業發展。

他說明，台灣去年生技醫療產業營業額達台幣7500億元，經濟部已經生技醫療產業發展條例實行延長到120年，透過研發支出股東抵減租稅優惠，鼓勵產業投入再生醫療精準醫療等新興醫療領域發展。

郭智輝指出，經濟部未來也會透過政策鼓勵，將AI技術擴大應用於製藥、醫療器材、數位醫療等，目標將生技醫療產業推動為下一個兆元產業，啟弘新廠啟用將為台灣開創更多機會，經濟部將繼續支持產業發展，強化國際鏈結。

啟弘由經濟部所屬生物技術開發中心衍生而來，前身為生技藥品檢驗中心，為協助台灣生技產業研發與製造，特別在多年前成立台灣唯一的生物藥品安全性檢驗實驗室，並取得TFDA及OECD的GLP實驗室認證。2016年啟弘自生技中心分割成立。

2019年，啟弘進一步跨足病毒載體的CDMO業務，先後於汐止設立先導工廠。2023年，與日本帝人集團及Mediridge結成再生醫療供應鏈策略夥伴，聯手開發日本市場。

啟弘也於日本千葉縣設置製程開發實驗室，就近服務日本客戶。2024年10月更與Minaris再生醫學公司進行於北美地區的策略合作，聚焦細胞與基因療法業務。

這次竹北新廠啟用典禮，啟弘也特別邀請日本細胞與基因治療領域的24位頂尖專家學者，包括山口大學的玉田耕治教授、日本國家癌症中心的小島隆嗣教授、京都大學的朝長啓造教授、Tokiwa-Bio公司的代表取締役中西真人博士，以及長庚大學的游正博特聘講座教授暨所長，分享細胞與基因治療領域的最新進展。啟弘在日本的聯盟夥伴包括帝人集團旗下的TEIJIN REGENET、及Mediridge，以及最近在北美地區結盟的Minaris再生醫學公司，也都由管理階層親自來台參加祝賀。