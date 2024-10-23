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台版CBAM明年啟動規劃 鋼鐵水泥等高碳洩漏產品先開始

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
立法院經濟委員會今天邀請經濟部次長連錦漳（左）、環境部次長施文真（右）針對「我國碳費徵收機制對產業衝擊之影響評估，及政府協助企業因應之配套措施」進行報告並備詢，施文真表示明年將啟動台版CBAM規劃。記者潘俊宏／攝影
立法院經濟委員會今天邀請經濟部次長連錦漳（左）、環境部次長施文真（右）針對「我國碳費徵收機制對產業衝擊之影響評估，及政府協助企業因應之配套措施」進行報告並備詢，施文真表示明年將啟動台版CBAM規劃。記者潘俊宏／攝影

明年開徵碳費，台版碳邊境調整機制（CBAM）明年也將啟動討論，環境部次長施文真今日表示，台版CBAM的制度設計、應申報產品等內容都會跟產業討論，對象先鎖定碳洩漏風險較大的鋼鐵、水泥等產品，歐盟CBAM規劃的方向與作法及時程，將納為台版CBAM的參考。

環境部、經濟部23日赴立院專題報告「我國碳費徵收機制對產業衝擊之影響評估及碳邊境調整機制（CBAM）推動規劃」。

環境部指出，今年6月環境部召開「因應歐盟碳邊境調整機制（CBAM）暨啟動我國碳邊境調整機制可行性研商會議」時，針對台版CBAM可行性，認為所涉產品碳排放量計算、查驗方式、減量額度、進出口衝擊、國際貿易談判、國內物價影響等面向，應審慎評估，並廣徵公共意見後，再衡酌台版CBAM推動的可行性。

配合碳費明年上路，環境部表示，明年就會啟動台版CBAM規劃，先從鋼鐵、水泥等高碳洩漏產品的碳排放強度申報開始。

施文真指出，環境部10月21日已公告「碳費徵收費率」，徵收對象應及早規劃減量措施，引導我國產業朝低碳淨零方向轉型，同時，明年起，也將啟動台版CBAM規劃，以為維護我國產業的國際競爭力。

歐盟 碳排放 碳費 經濟部 鋼鐵

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