服務再升級！CUBE App美股定期定額新功能上線

在這個薪水沒漲，但物價持續飛漲的年代，想要創造更多收入，甚至是穩定的被動收入，肯定要透過理財與投資規劃來幫忙。而現在除了投資台股外，也有越來越多民眾選擇美國上市上櫃公司進行投資。

第一桶金 百萬元不夠看了

「超認真調查局」街訪民眾即表示，「現在的第一桶金已經不是100萬而是300萬了，存到第一桶金再搭配運用好的投資理財工具、創造複利，才能更接近財富自由、及早退休的目標」。

但對於投資小白、小資理財族來說，想要開始投資美股最感到困擾的就是開戶問題，海外券商全英文介面操作也會讓不熟悉的用戶覺得不放心，再加上每次使用海外券商轉帳到交割戶，都會再被收取800~1,200不等的電匯費，是不小一筆隱藏費用。而台灣券商則是受台灣的法律監管，能保障投資者的權益，且在身後遺產申報上也較為便利透明。因此，透過「複委託」方式委託國內券商下單，成為許多美股投資新手的首選。而且，比起透過海外券商投資美股，使用國泰世華CUBE App還可省去銀行電匯費，長期下來也可省下不少投資成本。

3步驟5分鐘 CUBE App輕鬆開證券戶

國泰世華CUBE App一站式整合你所需要的金融服務，像是存款、外幣、投資、保險等，其中投資理財功能廣受用戶喜愛，在CUBE App只要3步驟、5分鐘即可一次開好證券戶與複委託戶，再加上近期更將美股定期定額的功能整合至CUBE App裡，讓民眾不用東奔西跑辦開戶手續，於CUBE App開戶後即可輕鬆啟動定期定額台/美股投資功能。

開戶說明示意圖。 圖／國泰世華銀行提供

CUBE App美股定期定額功能的最大特色是，熟悉的中文操作介面，讓投資者操作更直覺方便，再加上定期定額入門投資門檻較低，即使是一開始本金不多的小資族、想要從台股跨足美股的穩健投資族，都可以自行設定適合的投資金額，輕鬆成為世界龍頭企業股東。

介面親民好使用 街訪民眾大讚

另外，除了可以看到自己的投資總覽，證券專區還有人氣排行可查看近期熱門標的，可以參考看大家都買什麼，對一開始沒想法、不知道要買什麼的投資新手也很友善。

實際街訪許多民眾紛紛大讚國泰世華CUBE App使用非常方便，用過真的覺得好用！中文介面安心操作，就連剛開始嘗試投資理財的大學生也大推。使用國泰世華CUBE App讓你在投資理財的路上更順遂，現在就開證券戶體驗看看吧。

本文係由國泰世華銀行邀稿

證券服務係國泰世華銀行辦理共同行銷證券經紀開戶業務，定期投資服務由國泰綜合證券提供