國內首束用過核燃料移出燃料池 核一乾貯今啟動熱測試

台電公司今天證實，國內首束用過核燃料移出燃料池，因核一廠室外乾貯設施已獲新北市府核發水保完工證明，今天起進行用過燃料運貯熱測試，將用過燃料池中的燃料棒移至乾貯設施內，規畫先執行兩筒112束燃料。

台電表示，蒐集相關數據及資料分析，後續將測試報告送核安會進行審查。台電說，測試過程中皆依程序進行嚴格把關，確保核安。

台電說明，乾貯設施需經過冷測試及熱測試，101年11月時已完成冷測試作業（整體功能驗證），並於102年獲核安會審查通過，並同意台電續依已核准的試運轉計畫書，進行熱測試作業。

台電表示，後續針對核一廠乾貯設施水土保持改善計畫，今年4月與新北市府達成協議，6月12日開始施工，進行加高坡址擋土牆及改善排水等作業，於8月27日向新北市府申報完工，並於10月15日獲得新北市府核發水土保持計畫完工證明，得以開始執行實際燃料裝填、吊卸、搬移、貯存等熱測試作業。

台電董事長曾文生今天前往1號機反應器廠房燃料池邊視察。今天熱測試過程包括移出兩筒用過核燃料（每筒可裝填56束核燃料，共計112束），並進行相關數據蒐集與安全分析，後續將向核能安全委員會申請乾貯設施運轉執照，待取得運轉執照後，即可將兩部機反應爐內的用過核子燃料逐步移出，降低除役機組風險，並確保核廢貯存的安全。