快訊

民進黨部直播遭「客訴」點名吳崢、王義川 賴清德語帶不悅訓斥

東北季風+潭美颱風環流影響！北部降雨顯著 1縣市達停班課標準

要在台東蓋戰備道...軍方竟不給縣長面子 讓議員苦等2小時

聽新聞
0:00 / 0:00

核一乾貯啟動熱測試 國內首束用過核燃料移出燃料池

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
核一乾貯啟動熱測試，國內首束用過核燃料移出燃料池。圖／台電提供
核一乾貯啟動熱測試，國內首束用過核燃料移出燃料池。圖／台電提供

國內首束用過核燃料移出燃料池，台電表示，核一廠室外乾貯設施已獲新北市府核發水保完工證明，23日起進行用過燃料運貯測試（熱測試），將用過燃料池中的燃料棒移至乾貯設施內，規劃先執行兩筒（112束）燃料，蒐集相關數據及資料分析，後續將測試報告送核安會進行審查。台電強調，測試過程中皆依程序進行嚴格把關，確保核安。

台電說明，乾貯設施需經過冷測試及熱測試，101年11月時已完成冷測試作業（整體功能驗證），102年獲核安會審查通過，並同意台電續依已核准的試運轉計畫書，進行熱測試作業。

針對核一廠乾貯設施水土保持改善計畫，今年4月與新北市府達成協議，於6月12日開始施工，進行加高坡址擋土牆及改善排水等作業，8月27日向新北市府申報完工，10月15日獲得新北市府核發水土保持計畫完工證明，開始執行實際燃料裝填、吊卸、搬移、貯存等熱測試作業。

台電表示，熱測試過程包括移出兩筒用過核燃料（每筒可裝填56束核燃料），並進行相關數據蒐集與安全分析，後續將向核能安全委員會申請乾貯設施運轉執照，待取得運轉執照後，即可將兩部機反應爐內的用過核子燃料逐步移出，降低除役機組風險，並確保核廢貯存的安全。

台電補充，核一廠乾貯設施設計是將用過核子燃料置入密封鋼筒內，填充惰性氣體後密封，再將密封鋼筒置入混凝土護箱，以金屬及混凝土做為屏障，將輻射與外部隔絕，並藉空氣自然對流作用，將熱量移除，完全不需要使用到水來冷卻。

台電 核一 核能

延伸閱讀

環狀線修復經費暴增 新北議員指市府賠夫人又折兵

核一廠池內燃料棒移出 專家指核一廠能繼續延用

2024新北歡樂耶誕城日期確定！ 11／15正式開城 連續48天魔法主題點亮新北必朝聖

看《黑白大廚》想大顯身手？台電列廚房用電3重點：小心無法生存

相關新聞

台版CBAM明年啟動規劃 鋼鐵水泥等高碳洩漏產品先開始

明年開徵碳費，台版碳邊境調整機制（CBAM）明年也將啟動討論，環境部次長施文真今日表示，台版CBAM的制度設計、應申報產...

延宕11年 核一廠乾式貯存設施今起執行熱測試

核一廠室外乾式貯存場因新北市政府未核可水土保持計畫11年無法啟用，台電公司於今年10月15日取得新北市政府核發核一廠室外...

啟弘新廠啟用 郭智輝：美生物安全法禁陸、台廠將迎轉單

台灣首家GMP等級病毒載體量產廠啟弘生技竹北新廠今日開幕。經濟部長郭智輝親臨致詞，他表示，這代表台灣細胞與基因治療產業製...

國內首束用過核燃料移出燃料池 核一乾貯今啟動熱測試

台電公司今天證實，國內首束用過核燃料移出燃料池，因核一廠室外乾貯設施已獲新北市府核發水保完工證明，今天起進行用過燃料運貯...

核一乾貯啟動熱測試 國內首束用過核燃料移出燃料池

國內首束用過核燃料移出燃料池，台電表示，核一廠室外乾貯設施已獲新北市府核發水保完工證明，23日起進行用過燃料運貯測試（熱...

勞動、教師節全國放假？ 工總：人民幸福感不單是放假天數

立法院內政委員會今辦紀念日及節日實施條例草案公聽會，邀學者專家、民間團體出席，目前相關提案共7案。學者贊成將實施辦法提升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。