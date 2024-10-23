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讚揚「台化纖」減碳效果佳 彭啓明：碳費減掉12億元

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
環境部部長彭啓明上午出席頒獎。環境部提供
環境部部長彭啓明上午出席頒獎。環境部提供

碳費徵收費率即將在明年元旦起生效，不過，勞動部委外研究發現，產業在為因應淨零情況下，2050年恐有4萬以上人失業。環境部部長彭啓明出席活動時表示，減碳雖然很辛苦，但就跟核心運動一樣，對身體有良好效果，像是台化纖原本也是排碳大戶，原本須繳交13億元碳費，很努力減碳後只要繳1億多元。

環境部依據碳費費率審議會決議的費率建議，核定碳費費率並完成相關法制作業程序後，10月21日公告「碳費徵收費率」，依照審議委員建議，將一般費率訂為每公噸300元；優惠費率A每公噸為50元；優惠費率B每公噸100元，將於明年元旦起生效、2026年正式開徵。

彭啓明上午出席資源循環績優企業頒獎典禮時表示，此次頒獎典禮中的優秀業者，有許多都是被列為要繳交碳費的企業，像是台化纖本來也是排碳大戶，本來預計要繳交13億元碳費，但經過努力減碳，預計數字大減剩下1億多元，只要積極改善製程，就能減少所須繳交的碳費。

彭啓明指出，沒人喜歡被收碳費，環境部要做的就是在多方立場下尋找不滿意又能勉強接受的方案，就像是在做核心運動，雖然在執行的當下很累、很辛苦，但對身體健康卻能起到很好效果。

另外，勞動部日前公布「推動淨零轉型對勞動市場影響之國際比較研析」研究顯示，在淨零情境下，整體失業人數將在2045年達到2萬8,000人的高峰，以電子零組件業減少的就業人數最多，2025年就將有超過1萬勞工失業，到2050年高達4萬人以上失業。

彭啓明對此回應，勞動部的數據屬於理論上的推估，現實仍有許多工作機會正在成長，例如經環境部與人力銀行統計，台灣每月綠領人才需求超過2.2萬，且一年就成長5.2％。

彭啓明透露，未來環境部、勞動部與經濟部將協助受影響產業勞工透過綠色技能培訓，共同搭建因應淨零職場轉型的跨部會平台。

勞動部 失業 減碳

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