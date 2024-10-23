淨零減碳引爆綠領人才荒 三大部會攜手共創轉型平台

碳有價時代即將來臨，也意味著綠領人才培育將是未來重點，環境部23日表示，部長彭啓明與勞動部長何佩珊已達共識，將結合經濟部，共同搭建因應淨零職場轉型的跨部會平台。

考量到傳統高耗能產業將面臨調整的挑戰，環境部表示，國際研究報告已指出淨零轉型將創造許多新興的綠領工作，未來環境部、勞動部與經濟部將協助受影響產業的勞工透過綠色技能培訓，創造在地、兼容與優質的工作機會。

環境部分析，我國民間人力銀行的綠領人才需求調查結果顯示，台灣綠領人才近兩年每月需求數超過2.2萬人，和去年同期相比成長約5.2%，顯示淨零轉型結合創造綠領人才工作機會是當務之急。

為協助產業因應淨零及推動公正轉型，環境部指出，已在2023年2月15日修正發布《氣候變遷因應法》，增訂各中央目的事業主管機關踐行淨零公正轉型的公眾參與、諮詢及行動方案訂修推動等工作，在尊重人權及尊嚴勞動原則下，向所有因應淨零轉型受影響之產業、地區、勞工、消費者及原住民族穩定轉型等提出協助。

環境部更進一步引述IPCC（政府間氣候變化專門委員會）2023年報告指出，淨零轉型需透過技能導向的方式來綠化全球勞動力，將氣候相關工作視為技能集合的「綠色技能」擴大應對氣候危機人力資源。

環境部強調，該部與勞動部、經濟部等將成立跨部會因應淨零職場轉型的跨部會平台，將淨零綠領納為厚植重點產業人才培育策略對象，合作盤點我國綠領淨零人才缺口，培育綠領淨零人才所需技能接軌國際，共創我國綠領工作機會。