環團：縣市應速擬碳費預算書 停止補貼財團

碳費費率定案，初估2026年將有新台幣60億元收入，縣市疾呼應將碳費留給地方。環團今天發布聯合聲明，各地方應盡速提出碳費預算書，讓碳定價制度能夠實質減碳，停止補貼財團。

環境部日前完成碳費費率審議，預估2026年碳費收入約新台幣60億元，台中市等縣市政府出面向環境部喊話將碳費留給地方，甚至要求碳費8成比例回歸地方運用。

環境權保障基金會、台灣氣候行動網絡等5個環團今天發布聯合聲明，希望在野黨及執政黨、中央及地方政府懸崖勒馬、停止喊價；應盡速提出碳費預算書，讓碳定價制度能夠實質減碳，停止補貼財團。

由於碳費制度明年上路，高碳洩漏風險產業，如石化、鋼鐵、水泥業，提出自主減量計畫可享優惠費率，甚至折扣優待。因此這份聲明提出3點建議。首先，碳費用途，無論中央、地方政府，不應任意補貼高碳排企業，應以氣候變遷調適、日常減碳作為和公正轉型為優先。

第二，初期碳費使用，應先擬定「碳費預算書」完善行政程序，讓民間團體、官方、學界代表一同來規劃碳費的使用，廣邀民間共同討論，著重自主減量計畫的查稽核、公民參與機制、氣候變遷調適及公正轉型的研究、調查等準備工作。

第三，縣市應先完備淨零法制與上位計劃，以國家第三期階段管制目標方案的完整性與經費需求為基礎，通盤檢視地方淨零轉型的上位計劃、自治法規等法制基礎、地方氣候調適計畫、強化縣市層級的氣候變遷因應會審議功能，避免碳費淪為補貼財團、搏媒體眼球的工具。

聲明舉例，氣候變遷的衝擊，不僅侷限於碳排大戶所在縣市，如農業縣市遭受極端豪雨、高溫的損失，可能不亞於高碳排的都會地區；相對低碳排的台北市可能因破紀錄高溫，加劇熱島效應；高碳排產業聚集的高雄市等，傳統產業勞工可能面臨產業結構的變化，急需了解產業動向，以及勞動權益的保障管道等。

聲明批評，如今地方政府不分執政黨及在野黨，競相顛倒碳費用途的意義，希望「二次補貼」企業減碳，放任財團左手繳交低廉碳費，右手再從政府索取碳費，恐導致碳費淪為表面功夫，「溫室氣體管理基金」則淪為財團予取予求的國家金庫。

環團也呼籲環境部應每2年提出執行成果檢討報告並對外公開，這也是後續能檢驗碳費用途成效的重要機制。