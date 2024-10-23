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核一廠池內燃料棒移出 專家指核一廠能繼續延用

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
核四前廠長王伯輝表示，只要池內有空間可存放用過燃料棒，核一廠可繼續沿用。本報資料照片
核四前廠長王伯輝表示，只要池內有空間可存放用過燃料棒，核一廠可繼續沿用。本報資料照片

核一廠室外乾式貯存場因新北市政府未核可水土保持計畫11年無法啟用，後台電官司勝訴新北市府因此核准，今台電進行熱測試後將開始吊離池內用過燃料棒，核一廠雖運轉執照到期開始除役，核四前廠長王伯輝表示，只要池內有空間可存放用過燃料棒，核一廠可繼續沿用。

台灣核電法規基本依造美國1946年頒布的《原子能法》，核一廠40年運轉期限，源於美國反托拉斯法避免商業壟斷而設下此限，並非核電廠壽命僅40年。核一廠2019年40年大限到期後停止商轉進入除役階段，乾貯場設施官司纏訟多年後，今天終於開始要將池內用過燃料棒吊離用過燃料池。

雖然核一廠目前進入除役階段，但因反應爐內仍有燃料束，未能進入實質除役工程，王伯輝對此表示，台電吊離用過燃料棒前的熱測試，主要是測量用過燃料棒的溫度及放射值，已經存放20、30年以上的用過燃料棒，基本上已經可以直接吊離，只是從濕的地方放到乾的地方。

行政院長卓榮泰日前接受日媒專訪，提到美國等國家正在開發核電新技術，2030年會是關鍵時機。新的能源如果沒有安全、核廢料必須處理的問題，且世界潮流和台灣共識都能接受，應該開放討論。卓也說未來核能解決不了今天問題，但未來的核能有任何可能都可以去討論。卓的一番說詞被外界認為執政黨對核能態度可望轉彎。

王伯輝說，核一廠燃料池騰出空間後，目前在爐心內的用過燃料棒就可以取出放入新的繼續使用，是否除役或延用，其實就是看政府的態度，表示核一廠用過燃料池騰出空間後，仍然能繼續使用。

核一 核電廠

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