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核一廠今測試！首次吊離池內用過燃料棒至乾式貯存場
今年5月新北市府核定核一室外乾貯水保計畫變更設計，台電預定今天進行吊離燃料池內燃料棒至乾式貯存場的測試作業，台電表示，今天會先有一連串的測試，有一定的SOP作業流程，但實際作業情況及進度，還要視現場狀況而定。
核一廠室外乾式貯存場因新北市政府未核可水土保持計畫，11年無法啟用，今年5月新北市府核定核一室外乾貯水保計畫變更設計。今天將先進行乾式貯存場熱測試，確定沒問題再進行燃料池內的燃料棒吊離。
台電今天表示，預定今天開始作業，今天會先有一連串的測試，有一定的SOP作業流程，但實際作業情況及進度，還要視現場狀況而定，計畫會先移一些，如果沒有問題再移其他。
台電先前指出，核一廠現放在用過燃料棒仍放在爐心，未退出爐心，乾貯設施已興建完成並完成測試，預計今年內第一束燃料棒可自爐心退出。這是核一廠核廢處理的一大步。
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