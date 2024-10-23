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彭啓明：COP29擬不出席 留台灣推廣碳定價制度

中央社／ 台北23日電

環境部彭啓明今天表示，今年COP29期間，他將留在台灣，環境部將會設計一系列的活動，並與多國有視訊會議；配合台灣正式進入碳定價時代，希望讓更多產業能了解國際趨勢。

2024年聯合國氣候變化大會是第29屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（UNFCCC COP 29），將於11月11日至22日在亞塞拜然舉行。

環境部長彭啓明今天告訴中央社記者，由於亞塞拜然親中，「我們也不希望在現在敏感的時間點製造事端」；且現在仍然在立法院的會期間，「他自己會留在台灣。」

彭啓明說，環境部會辦一系列的活動，最快下週就會對外說明，雖然是辦理國內的活動，但仍然會與多國有線上會議。

彭啓明強調，台灣已經進入碳定價時代，希望國內有更多產業參與，了解國外整體趨勢是更重要的；另外也會包含資源循環的相關項目。

COP29預計各國將展示其更新的國家自主貢獻（NDC）。彭啓明透露，目前推估2025年的減碳較目標年（2005年）減少約7%或8%左右，較原訂的目標10%還差一點點，若再努力可能還有機會。

彭啓明表示，目前台灣也正在討論更新2030年之後的NDC，希望能從原訂的24%加減1個百分點再調高，目前看來是有機會更進一步，現在看許多深度減碳的作法都很有企圖心；但中長期目標還需要凝聚更多的共識，提出一個「大家可以往前衝」的數字。

亞塞拜然 彭啓明 環境部

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