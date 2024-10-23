碳費開徵…油價電價漲不漲？ 經濟部表態了
我國已進入碳訂價時代，碳費自2026年開徵，經濟部次長連錦漳表示，台電預估要繳15億元碳費、中油則要繳16億元，但因設有提出自主減碳計畫可享有優惠的配套措施，預估可分別減至5億元、6億元，不會轉嫁到油電價。
連錦漳23日出席立法院經濟委員會，針對「碳費徵收機制對產業衝擊之影響評估，及政府協助企業因應之配套措施」與「碳邊境調整機制（CBAM）推動規劃」進行報告，並備質詢。
因台電、中油都是排碳大戶，多位立委關切開徵碳費是否推升油電價格，轉嫁給消費者？對此，連錦漳表示，不應該轉嫁，經濟部會把關。
連錦漳也表示，中油和台電要繳交碳費，經濟部不會補貼，由兩家公司自行吸收。
連錦漳表示，因為將提出自主減碳計畫，台電和中油碳費負擔可以降下來，約原本的三分之一。
環境部長彭啟明曾表示，台電要很努力減碳，才能只繳5億元碳費。台電表示，應該可以達成減碳目標。
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