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產業界喊制訂台版CBAM 環境部：明年進口鋼鐵、水泥啟動申報排放量

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
環境部政務次長施文真。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
環境部政務次長施文真。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

我國規畫將開徵碳費，產業界呼籲政府要制訂台版版CBAM，以維護市場公平競爭。環境部次長施文真23日在立法院經濟委員會上表示，規畫2025年啟動台版CBAM，從高碳洩漏產品如進口鋼鐵、水泥等的碳排放強度申報開始。

經濟部次長連錦漳、環境部次長施文真23日出席立法院經濟委員會，針對「碳費徵收機制對產業衝擊之影響評估，及政府協助企業因應之配套措施」與「碳邊境調整機制（CBAM）推動規劃」進行報告，並備質詢。

連錦漳表示，原則上支持台灣推動CBAM，但須審慎進行，建議可先啟動對高碳洩漏風險進口產品實施類似碳關稅的評估作業，在符合WTO規範及台灣產業利益前提下，設計一種有別於歐盟CBAM但適合台灣的制度。

連錦漳表示，根據環境部規劃，明年起將研議台版CBAM，先行試辦要求高碳洩漏產品須申報產品碳含量，並跨部會研商實施時程，以維護台灣產業的國際競爭力。

立法院 經濟部

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