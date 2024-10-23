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中油台電要繳碳費16、15億元 經濟部：不會補助

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
中油及台電都是碳排大戶，經濟部表示，不會補助中油及台電的碳費。圖為台灣中油桃園煉油廠。圖／本報系資料照片
中油及台電都是碳排大戶，經濟部表示，不會補助中油及台電的碳費。圖為台灣中油桃園煉油廠。圖／本報系資料照片

明年上路的碳費收費標準每公噸300元，初估中油要繳16億元，台電要繳15億元，經濟部次長連錦漳今日表示，經濟部不會補助，中油台電要靠自己提出自主減量計畫，若獲通過，碳費負擔分別可減少至6億元及5億元。

立法院經濟委員會23日邀環境部、經濟部、財政部，針對「我國碳費徵收機制對產業衝擊之影響評估，及政府協助企業因應之配套措施」與「我國碳邊境調整機制（CBAM）推動規劃」進行報告並備質詢。

立委呂玉玲質詢經濟部，中油及台電都是碳排大戶，1噸碳費300元，中油及台電要支付多少碳費？中油跟台電都已經虧損上百億上千億元了，經濟部是否會在碳費支出上給予補助？

根據國內碳費費率，一般費率每噸碳300元，優惠費率分為A、B方案，各為每噸50元、100元，2025年試申報，2026年正式收費。依此計算，中油要付碳費16億元，台電15億元。

連錦漳表示，沒有要補助台電跟中油的碳費支出，但中油及台電若能通過高碳排的自主減量計畫，台電的碳費支出可從15億元降為5億元，中油由16億元降為6億元，碳費費率也鼓勵自主減碳，自主減量計畫如果通過，碳費就可大幅減少。

中油 台電 經濟部

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