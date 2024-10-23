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淨零將使失業人口增1萬多 環境部：可增2萬多個職缺

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
環境部次長施文真表示，淨零轉型中會有職缺的移動，約可增2萬多個就業機會。記者陳儷方／攝影
環境部次長施文真表示，淨零轉型中會有職缺的移動，約可增2萬多個就業機會。記者陳儷方／攝影

政府以2050年達到淨零排放為目標，勞動部委外研究卻發現，2025年恐造成上萬人失業，對此，環境部次長施文真表示，他們評估淨零及綠領工作的人力需求約增加2萬多人，比勞動部研究報告中失業人口1萬多還多，未來勞動部、經濟部，與環境部將成立跨部會工作小組，成立跨部會平台，以碳費收入協助受影響勞工就業。

立法院經濟委員會23日邀環境部、經濟部、財政部，針對「我國碳費徵收機制對產業衝擊之影響評估，及政府協助企業因應之配套措施」與「我國碳邊境調整機制（CBAM）推動規劃」進行報告。施文真會前受訪時，針對勞動部研究淨零將導致失業人口增加1萬人，做出回應。

施文真表示，淨零轉型中會有職缺的移動，在跨部會與人力銀行的討論時，有提到淨零跟綠領的工作需要可以增加大約2萬多個，會比研究報告裡所說的失業人口1萬多人來得更多。

其次，若真的確實是因為淨零等政策的驅動，導致部分勞工技能需要再提升，碳費也會用於輔助這些勞工，環境部昨天已經跟勞動部達成共識，將成立跨部會工作小組，協助因淨零政策導致失業的勞工再就業。

勞動部 失業 淨零

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