碳費徵收費率完成公告 2026年5月正式開徵

環境部23日表示，依據碳費費率審議會決議的費率建議，核定碳費費率並完成相關法制作業程序後，已在21日公告「碳費徵收費率」，訂於2025年1月1日起生效，將在2026年5月起正式徵收。

碳費徵收費率有三種，一般費率為新臺幣300元/公噸二氧化碳當量；優惠費率A，必須符合「徵收對象溫室氣體減量指定目標」公告附表一行業別指定削減率規定，費率為新臺幣50元/公噸二氧化碳當量；優惠費率B，符合「徵收對象溫室氣體減量指定目標」公告附表二技術標竿指定削減率規定，費率為新臺幣100元/公噸二氧化碳當量。

環境部表示，8月29日訂定碳費三項子法，正式宣告我國邁入碳定價時代，而各界關心的「碳費徵收費率」也完成公告，依據「碳費收費辦法」的規定，碳費徵收對象在2026年5月時，就要依2025年全年度的溫室氣體排放量計算並繳交碳費。

環境部指出，碳費徵收是以減量為出發點，徵收對象如果提出自主減量計畫達到減量指定目標者，可申請核定優惠費率。

為協助徵收對象順利銜接碳費制度，環境部透露，將辦理自主減量計畫研擬說明會，同時經濟部也將啟動相關輔導機制，提供產業專業技術諮詢及輔導，協助產業申請自主減量計畫，爭取適用優惠費率。