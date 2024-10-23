經長說可前去蓋綠能電廠的這個國家 找上台積電
經濟部長郭智輝日前拋出在菲律賓蓋綠能電廠，將綠電送回台灣的構想，引發討論。而如今傳出，菲律賓有意找台積電設廠。
彭博資訊報導，菲律賓半導體及電子產業協會（SEIPI）負責人拉奇卡透露，菲國正向台積電和聯電接洽，尋求建置晶圓代工作業的設備和專業知識。該協會正與菲律賓在台官員協力與潛在合作夥伴商談。
拉奇卡說，「我希望台積電、聯電，或其他想在海外建設晶圓廠的公司，考慮把折舊的設備部署到菲律賓；我們則會培訓菲律賓員工，讓這些企業可以將人力分派至他們在全球各地的業務中」。
晶片廠的初期投資可能就得耗費數十億美元。菲律賓在晶片業的發展落後馬來西亞和新加坡等東南亞鄰國。
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