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林伯豐：小型製造業恐無力因應淨零

聯合報／ 記者鍾張涵／台北報導

勞動部報告指出，淨零政策對各行業就業人數均有影響，電子零組件業尤甚，三三會理事長林伯豐說，企業現在經營成本負擔沉重，不只有電價調漲、最低工資也調漲，還有勞保、健保都將調漲，又加上台灣碳費定為每噸三百元，都讓企業成本增加、獲利減少，他認為衝擊最深的就是製造業。

林伯豐說，台灣是出口導向國家，碳費徵收本來就應該考量公平性。他一直建議在台灣，有被課徵碳費的商品，進口相同的商品也應課徵碳費，並且免除貨物稅及印花稅，來協助以出口為主的小企業提升獲利、找到生存之道。

他說，企業現在面臨外有淨零碳排和課徵碳費要求、內有電價工資調漲的雙重夾擊，大型製造業還可以忍受，小型製造業可能就沒有能力因應，他已經建議政府應參考新加坡，先給予企業五年的緩衝期，這不只是讓大企業能更妥善面對全球經營變化，也讓中小型的製造業、ICT、傳統產業等，有辦法轉型和因應。

日月光去年首度出現在環境部的排碳大戶名單中。日月光指出，各國都陸續發布永續相關法令，如歐盟碳邊境調整機制（CBAM）或美國清潔能源法案（CCA），讓台灣廠商在全球布局和經營上有了新挑戰，且台灣針對排碳大戶徵收碳費，都提高企業遵法和營運的不確定性。

但日月光投控營運長吳田玉多次在公開場合強調，公司積極透過「節能」與「能源轉型」雙管齊下調整，也會帶領上下游供應鏈一起減碳。他說，因應經濟環境日趨嚴苛，供應鏈更必須團結。

日月光指出，會以低碳產品為主軸，串聯碳權投資、再生能源、低碳運輸及供應鏈議合，展開行動方案，再搭配內部碳定價提升減碳量能。

碳費 調漲 電價

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