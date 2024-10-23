國發基金百億投資 金融科技考慮入列

國發基金設立四個百億基金，包括AI、文創、智慧健康及綠色成長，立委希望行政院考慮納入金融科技，射出第五支箭，行政院長卓榮泰昨（22）日回應，在計畫周延、財政許可兩前提下，會五箭齊發。

卓榮泰昨日赴立法院會備詢，民眾黨立委黃珊珊指出，賴總統要推動亞洲金融科技中心，希望政府考慮除了先前提到的四個百億基金外，要有第五支箭，促成金融科技的獨角獸。卓榮泰對此表示，如果有周延計畫、財政能力上許可的話，當然會五箭齊發。

黃珊珊表示，金管會主委彭金隆提出希望有金融獨角獸，但截至目前主要預算不足，加上民間金融企業興致缺缺，若有國發基金挹注，就能提升可能性。

卓榮泰也說，國內金融發展確實希望能朝向更開放、更國際化、更自由的方向，更創新也是必要條件。

對於推動金融科技百億基金，國發基金昨日表示，若評估須設置，須經過兩個關卡，第一，由金管會送件，第二，國發會召開審議會通過。

國發基金說明，國發基金是依《產業創新條例》設立，希望加速產業創新加值，促進經濟轉型及國家發展。為配合推動產業政策發展，國發基金匡列資金協助中央各部會，推動國內不同產業創新發展辦理相關計畫，並委由各所屬部會執行。

國發基金指出，金管會若有相關計畫，可就該投資計畫的執行規畫，包含案源開發、投資前評估、投資審議、投資後管理、退場機制等，與現行各投資方案差異性、必要性及需要國發基金提供協助等，備妥資料後向國發基金提出申請，一旦成案，國發基金就會依程序進行審議。

賴政府上任至今，由國發基金投資的百億元投資方案，已包括智慧健康基金、環境部的綠色成長基金、文化部的國內文化創意產業基金及數發部的AI生態系發展基金。