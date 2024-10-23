台版CBAM明年啟動 鋼鐵、水泥先行

環境部表示，配合碳費制度上路，我國規劃明年啟動台版碳邊境調整機制（台版CBAM），將先從高碳洩漏產品（例如鋼鐵、水泥等）碳排放強度申報開始。

立法院經濟委員會今（23）日邀請經濟部、環境部、財政部等相關部會專題報告「我國碳費徵收機制對產業衝擊之影響評估，及政府協助企業因應之配套措施」，各部會書面報告昨日出爐。

環境部表示，今年6月5日召開因應歐盟CBAM、研商我國碳邊境調整機制可行性研商會議，針對台版CBAM可行性，須就所涉產品碳排放量計算、查驗方式、減量額度、進出口衝擊、國際貿易談判、國內物價影響等面向審慎評估，並廣徵公眾意見。

初步規劃，將於明年啟動台版CBAM，首先針對鋼鐵、水泥等高碳洩漏產品。

經濟部表示，原則上支持我國推動CBAM，但須審慎進行，建議可先啟動對高碳洩漏風險進口產品實施類似碳關稅評估作業，在符合WTO規範及我國產業利益前提之下，設計一種有別於歐盟CBAM而適合台灣的制度。

財政部表示，進口產品碳排放量申報、減免減量額度申請及代金繳納均由環境部辦理，財部將配合政策規劃需要，協助提供所需進出口報關資料供其運用分析。