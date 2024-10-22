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推台版CBAM 經部：可先對高碳洩漏進口品碳關稅評估

中央社／ 台北22日電

台灣將迎來碳定價時代，經濟部表示，排放量前20大企業占碳費課徵碳排放量的8成，碳費徵收的影響最大，中小企業則可能因為碳成本轉嫁間接受到影響。對於台版CBAM推動，經濟部建議，可先啟動對高碳洩漏風險進口產品實施類似碳關稅的評估作業。

經濟部次長連錦漳、環境部次長施文真明天將出席立法院經濟委員會，針對「碳費徵收機制對產業衝擊之影響評估，及政府協助企業因應之配套措施」與「碳邊境調整機制（CBAM）推動規劃」進行報告，並備質詢。

根據經濟部提交立法院報告指出，台灣碳費制度課徵對象為溫室氣體年排放量大於2.5萬噸的電力業與大型製造業，統計約500個排放源，其中，排放量前20大企業占碳費課徵碳排放量的80%，碳費徵收對其影響最大。

至於碳費制度對中小企業的影響，經濟部表示，雖然不會被課徵碳費，但因碳費徵收對象包含產品的上游原料端，如鋼鐵、水泥，也可能將碳成本轉嫁給下游，間接對中小企業造成影響。

經濟部表示，台灣為出口導向的經貿體系，企業對於生產成本極為敏感，甚至可能因區域碳定價差異而調整生產布局。碳費制度雖以減碳為目的，但須通盤考量對經濟、社會的衝擊，審慎細膩研擬相關配套措施，以建立完整且合理的碳費政策。

在研商碳費徵收機制規劃過程中，經濟部表示，與環境部共同設計幾項配套措施，包括設定2.5萬噸起徵門檻，搭配以2.5萬噸扣除機制，以確保該業別不同規模廠商競爭的公平性。

另外，經濟部與環境部也參考先進國家碳定價作法，設計高碳洩漏風險產業排放量調整係數，以維持產業國際競爭公平性；同時導入優惠費率制度，允許積極投資減碳的企業享受較低費率，以提高企業採行減碳措施的誘因。

國際碳定價時代來臨，目前國際上僅有歐盟及英國正式宣布推動歐盟碳邊境調整機制（CBAM），因CBAM涉及國際貿易，複雜度遠高於一般國內政策法規，所以其他各國多仍在觀察歐盟CBAM的政策細節，確認CBAM的技術可行性。

根據環境部規劃，明年起將研議台版CBAM，先行試辦要求高碳洩漏產品須申報產品碳含量，並跨部會研商實施時程，以維護台灣產業的國際競爭力。

經濟部表示，原則上支持台灣推動CBAM，但須審慎進行，建議可先啟動對高碳洩漏風險進口產品實施類似碳關稅的評估作業，在符合WTO規範及台灣產業利益前提下，設計一種有別於歐盟CBAM但適合台灣的制度。

減碳 碳排放 經濟部 關稅

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