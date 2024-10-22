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台中電廠減排成效全市最高 台電籲外界公允評價

中央社／ 台北22日電
台電。聯合報系資料照片／記者陳儷方攝影
台電。聯合報系資料照片／記者陳儷方攝影

近期外界討論台中增氣計畫時，有部分聲音認為中火空污排放不減反增。台電強調，台中電廠減排成效是全台中市最高，105至110年間台中電廠空污排放削減幅度逾6成，努力不應被抹滅忽視，籲外界公允評價。

台電透過新聞稿指出，依環境部公開的台灣空氣污染物排放量清冊資料，台中市110年全市空污排放量相較105年削減約2萬1292噸，對比台中電廠同期間減量則達2萬3208噸，優於全市的減量幅度。

台電表示，台中電廠持續透過短中長期減排措施，空污排放量已從105年3萬8352公噸降至112年1萬1624公噸，空污削減近2萬7000噸，削減率近7成。

至於環團關心燃氣二期計畫環評，台電說明，由於環評制度在於評估開發行為最劣情境對環境影響程度，若僅以環評最劣情境所推估的燃氣計畫排放情況，去對比台中電廠現況的空污減量最佳情境，實有失公允客觀，視同變相抹煞過往台中電廠空污減量的努力。

台電強調，增氣目的在於進一步減煤，空污排放也可再進一步減量。108年起，台中電廠發電量已不足支應台中市用電量，因此推動新建燃氣機組，可兼顧中部地區用電及深化減煤力道。

台電重申，完成中火燃氣計畫後，既有的10部燃煤機組，最終會有4部除役拆除，6部轉為國安備用機組、備而不用。台電將全力以赴進行各項工作，達成「早一日增氣，早一日減煤」目標。

台電 空污 電廠

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