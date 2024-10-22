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出席安永論壇拋利多 郭智輝：編列百億元振興中小微企業

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
安永企業家獎論壇合照。圖／安永提供
安永企業家獎論壇合照。圖／安永提供

安永聯合會計師事務所22日舉辦《安永企業家獎》，經濟部郭智輝致詞時透露，自己也曾在2017年獲得該年度大獎，如今身分轉為經濟部長，對於產業面對的挑戰更能感同身受，因此明年將編列116億元「中小微企業多元振興方案」，幫助中小微型企業落實數位、淨零雙軸轉型及發展通路。

《安永企業家獎》論壇登場，郭智輝出席致詞表示，自己2017年以「郭董事長」身分獲得年度企業家大獎，獲獎相當榮幸，如今已變成「郭部長」，對企業面臨的挑戰格外感同身受，面對全球複雜多變的經營環境，如何協助因應全球AI浪潮、淨零碳排、人才短缺等議題，都是經濟部要努力的方向。

郭智輝指出，經濟部已修正《產業創新條例》，將AI及減碳納入投資抵減項目，並將投抵上限放寬至18億元，並考量到全台有913萬名中小企業員工，占就業人口高達8成，因此2025年將編列116億元「中小微企業多元振興方案」，協助中小企業邁向數位化、低碳化，並傾聽產業聲音，做為推動政策的重要參考。

《安永企業家獎》是全球第一個表彰優秀企業家的國際性獎項，表揚以智慧和毅力創辦並成功經營企業的企業家，在台灣已邁入第20年。今年共有六位優秀企業家入圍最後決選，分別為六角國際（2732）董事長王耀輝、宜特科技（3289）董事長余維斌、研華（2395）總經理陳清熙、華城電機（1519）總經理許逸德、雃博（4106）董事長李永川、綠茵生技董事長吳嘉峰。

安永聯合會計師事務所傅文芳所長致詞時則表示，以「智慧創藝 啟動未來」為主題，代表當今企業界在追求創新思維和智能技術的同時，也不忘結合代代相傳的智慧、經營藝術與企業家精神來承先啟後。企業家們分享如何承先啟後，將傳統結合智慧與創新，以及其經營企業的理念與策略。

企業家 安永 經濟部 郭智輝

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