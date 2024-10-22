不容三接工程品質有瑕疵 中油：拚明年3月底試運轉

民眾黨立委張啟敬楷質疑，三接輸氣管線保冷不足恐影響供氣安全，台灣中油公司澄清，基於三接工程品質不容有瑕疵的前提下，對於已安裝完成的保冷材料，只要檢驗出有不合格的情況，一律要求承攬商拆除重做；對於尚未安裝部份，也要求承攬商重新訂購合格材料進行安裝。

台灣中油表示，將協調人力、物力加速趕工，整體三接工程仍以明年3月底測試運轉後初期供氣為目標。

台灣中油表示，液化天然氣船自三接外海的離岸碼頭卸收後，要將-162°C的液化天然氣，經由棧橋上的輸送管線送到陸上的儲槽貯存，管線經過日曬雨淋，極低溫的液體在管線中輸送本身就會從外界吸收熱源而些許氣化，當初在訂定契約時，對於管線保冷材質PIR 的熱傳導係數，訂出比國際更嚴格的標準0.023 W/m-°C，並同步增加保冷材質厚度，以強化保冷效果，若出現氣化情況，接收站亦設置冷凝器將天然氣回收液化處理，因此，經此嚴謹的保冷隔熱工程設計，確保供氣安全。

至於張啟楷指出保冷材料抽驗報告疑有造假，台灣中油指出，發現抽驗報告日期有疑慮，即通知承攬商主動清查，係其下包商提供的檢驗報告與取樣批號不同，後續將依契約規定辦理。

台灣中油已要求承攬商立即函請主管機關就氟氯烴消費量管理辦法相關規定釋疑，以避免違反規定。

台灣中油重申，基於三接工程品質不容有瑕疵的前提下，對於已安裝完成的保冷材料，只要檢驗出有不合標準的情況，一律要求承攬商拆除重做，對於尚未安裝部份，也要求承攬商重新訂購合格材料進行安裝，絕不寬貸。