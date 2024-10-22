快訊

東北季風+潭美颱風環流影響！北部降雨顯著 1縣市達停班課標準

要在台東蓋戰備道...軍方竟不給縣長面子 讓議員苦等2小時

藍營中市黨部副主委葉欲立捲性騷疑雲 請辭獲准發聲了

不容三接工程品質有瑕疵 中油：拚明年3月底試運轉

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣中油公司指出，基於三接工程品質不容有瑕疵的前提下，對於已安裝完成的保冷材料，只要檢驗出有不合格的情況，一律要求承攬商拆除重做。本報資料照片
台灣中油公司指出，基於三接工程品質不容有瑕疵的前提下，對於已安裝完成的保冷材料，只要檢驗出有不合格的情況，一律要求承攬商拆除重做。本報資料照片

民眾黨立委張啟敬楷質疑，三接輸氣管線保冷不足恐影響供氣安全，台灣中油公司澄清，基於三接工程品質不容有瑕疵的前提下，對於已安裝完成的保冷材料，只要檢驗出有不合格的情況，一律要求承攬商拆除重做；對於尚未安裝部份，也要求承攬商重新訂購合格材料進行安裝。

台灣中油表示，將協調人力、物力加速趕工，整體三接工程仍以明年3月底測試運轉後初期供氣為目標。

台灣中油表示，液化天然氣船自三接外海的離岸碼頭卸收後，要將-162°C的液化天然氣，經由棧橋上的輸送管線送到陸上的儲槽貯存，管線經過日曬雨淋，極低溫的液體在管線中輸送本身就會從外界吸收熱源而些許氣化，當初在訂定契約時，對於管線保冷材質PIR 的熱傳導係數，訂出比國際更嚴格的標準0.023 W/m-°C，並同步增加保冷材質厚度，以強化保冷效果，若出現氣化情況，接收站亦設置冷凝器將天然氣回收液化處理，因此，經此嚴謹的保冷隔熱工程設計，確保供氣安全。

至於張啟楷指出保冷材料抽驗報告疑有造假，台灣中油指出，發現抽驗報告日期有疑慮，即通知承攬商主動清查，係其下包商提供的檢驗報告與取樣批號不同，後續將依契約規定辦理。

台灣中油已要求承攬商立即函請主管機關就氟氯烴消費量管理辦法相關規定釋疑，以避免違反規定。

台灣中油重申，基於三接工程品質不容有瑕疵的前提下，對於已安裝完成的保冷材料，只要檢驗出有不合標準的情況，一律要求承攬商拆除重做，對於尚未安裝部份，也要求承攬商重新訂購合格材料進行安裝，絕不寬貸。

中油公司

延伸閱讀

民眾黨團指三接管線保冷材料不合格 中油：不合格就拆除重做

柯文哲秘書列政治獻金被告 白委不滿媒體北檢串連辦案

卓榮泰稱「點菜文」很多人畫錯重點 黃國昌嗆臉皮多厚

柯美蘭不滿蔡壁如要她閉嘴 民眾黨籲黨公職謹言慎行

相關新聞

台版CBAM明年啟動規劃 鋼鐵水泥等高碳洩漏產品先開始

明年開徵碳費，台版碳邊境調整機制（CBAM）明年也將啟動討論，環境部次長施文真今日表示，台版CBAM的制度設計、應申報產...

延宕11年 核一廠乾式貯存設施今起執行熱測試

核一廠室外乾式貯存場因新北市政府未核可水土保持計畫11年無法啟用，台電公司於今年10月15日取得新北市政府核發核一廠室外...

啟弘新廠啟用 郭智輝：美生物安全法禁陸、台廠將迎轉單

台灣首家GMP等級病毒載體量產廠啟弘生技竹北新廠今日開幕。經濟部長郭智輝親臨致詞，他表示，這代表台灣細胞與基因治療產業製...

國內首束用過核燃料移出燃料池 核一乾貯今啟動熱測試

台電公司今天證實，國內首束用過核燃料移出燃料池，因核一廠室外乾貯設施已獲新北市府核發水保完工證明，今天起進行用過燃料運貯...

核一乾貯啟動熱測試 國內首束用過核燃料移出燃料池

國內首束用過核燃料移出燃料池，台電表示，核一廠室外乾貯設施已獲新北市府核發水保完工證明，23日起進行用過燃料運貯測試（熱...

勞動、教師節全國放假？ 工總：人民幸福感不單是放假天數

立法院內政委員會今辦紀念日及節日實施條例草案公聽會，邀學者專家、民間團體出席，目前相關提案共7案。學者贊成將實施辦法提升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。