資安院攜手中興大學 培育產業所需資安人才

資安逐漸受到重視，資安院22日表示將與國立中興大學首度合作開辦資安事件應變工程師培訓班，結合中興大學在資安學術領域之研究與教學資源，提供企業第一線資安事件應變人員所需具備之實務知識與技能。

資安院指出，為協助培訓產業所需的第一線資安人才，資安院參考歐盟及美國資安人才職能框架，已經制訂完成符合國內需求的資安人才職能基準，律定各類資安人才應具備之職能元素（任務、知識、技能）。去年12月與台北科技大學首次開辦系列資安長職能訓練課程，獲得業界廣大的迴響及參與。

資安院表示，此次再與中興大學合作首度開辦產業非常需要的資安事件應變工程師訓練班，訓練內容係依據資安事件應變工程師職能基準，並參考國際相關證照對於資安事件應變人才所應具備之知識、技能及能力所設計。課程主題涵蓋資安事件應變的基礎認識、資安事件識別與檢測、資安事件評估與取證、資安事件控制、根除及恢復，以及資安事件分析與改善等議題，整個課程可以串連起來成為企業完整的資安事件應變流程。

資安院表示，企業資安事件不時發生，希望透過開辦企業迫切需要的資安事件應變工程師培訓課程，能夠激勵更多潛在的資安人才投入企業資安應變防護工作，並期望資安事件應變人員在面對複雜多變的環境中，能夠具備相當的專業技能，足以快速、有效地應對各種資安威脅，提供企業有效的資安防護措施，並能持續不斷地學習精進各種資安技術，成為兼具技術深度與策略高度的資安專家，進一步提升企業整體資安韌性。