淨零企業轉型難 勞動部：51.45%缺乏技術專長、52.7%資金不足

我國已宣示在2050年達成淨零碳排目標，勞動部勞動及職業安全衛生研究所針對淨零轉型目標對產業影響進行調查發現，51.45%企業指出缺乏技術專長，52.70%認為資金不足。這也反映淨零轉型的挑戰。

至於對就業市場影響，勞安所研究指出，依國際間普遍採用模型推估，淨零政策對大多數產業的就業影響僅在正負5%內，但對耗能產業的就業影響顯著，隨著2050年目標的逼近，影響幅度可能達到-10%至-30%，如燃氣供應業、砂石及其他礦業、石油及煤製品製造業等。

勞安所的研究並指出，淨零政策對部分產業的就業有顯著正向影響，如電力設備及配備製造業、廢污水處理業及用水供應業，尤其是電力設備及配備製造業，預期就業將顯著增加42.9%，顯示從傳統發電設備轉向綠能設備製造，將創造大量就業需求。

淨零轉型已成國際趨勢，勞安所於2023年針對淨零轉型之勞動力因應策略議題，蒐集並分析比較歐盟、德國、英國、美國、日本、南韓、澳洲及比利時等八個主要國家或組織之勞工就業相關策略及具體實務做法等資料，並研究淨零轉型對我產業可能帶來的影響。

在就業影響方面，勞安所採用國際普遍用於此類議題評估的可計算一般均衡（CGE）模型，量化評估政策措施對總體經濟和產業的影響，並分析淨零轉型對勞動市場的衝擊。淨零政策對大多數產業的就業影響僅在正負5%內，但對耗能產業的就業影響顯著。對電力設備及配備製造業就業將顯著增加。

另外，為了解我國企業在淨零轉型上的現況及準備情形，勞安所進行了問卷調查，結果顯示，超過七成企業，對政府2050年淨零排放政策已有所了解。不過，企業間的準備情況有所差異，規模較大的企業對淨零政策認知較高，特別是百人以上或年營業額超過5億元的公司，九成以上都知道相關政策。

至於對於推動淨零排放的主要挑戰，調查顯示，51.45%企業指出缺乏技術專長，52.70%認為資金不足。在人力運用方面，調查顯示，89%的企業在人力資本方面保持不變，10%表示人力有所增加。企業普遍認為需提升員工專業能力，特別是節能和碳盤查方面。