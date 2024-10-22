淨零衝擊電子零組件業最劇 勞動部示警：明年起失業恐逾萬人

因應2050淨零碳排，環境部依「氣候變遷因應法」規定訂定國家溫室氣體階段管制目標，但根據勞動部報告指出，淨零政策對各行業就業人數均有影響，對電子零組件業尤甚，估2025年將導致超過萬人失業，2050年甚至超過4萬人。

根據勞動部勞動及職業安全衛生研究所「推動淨零轉型對勞動市場影響之國際比較研析」報告指出，因淨零政策導致就業減少最多的部門依序為、電子零組件業、金屬製品業、批發業、電腦電子光學製品業、機械設備業、零售業、基本金屬業等。

該報告指出，這些產業在國內所使用的能源較多，且產業規模通常較大，在未來淨零相關政策如碳定價的實施下，會提升其製造成本，對於產業造成直接衝擊影響就業。以電子零組件業為例，2025年推估將有1萬708人失業，到了2050年則將造成4萬4599人失業；其次受影響較大行業依序為金屬製品業、批發業、電腦電子光學製品業、機械設備業等，2050年失業人數1萬至3萬之間。

勞安所表示，若以淨零政策對各行業就業的影響幅度來看，淨零政策對大多數部門的就業僅有些微的影響，影響幅度在正負5%以內。但對於耗能產業的就業則有顯著的負面影響，且影響程度隨著2050年淨零排放目標的逼近持續擴大，影響可達10%甚至30%以上，如燃氣供應業、砂石及其他礦業、石油及煤製品製造業、石油及天然氣礦業。

以影響幅度最大的燃氣供應業來看，2025年的影響為7%，但到了2050年卻攀升到84.1%，屆時失業人數將達到4896人；其次受影響幅度較大行業分別為砂石及其他礦業、石油及煤製品製造業及石油及天然氣礦業等，2050年失業人數介於592到2402人之間。

勞安所勞動市場研究組長林詩騰分析，淨零政策會讓傳統產業紛紛採用新式設備和製程，影響最大的就是設備操作和組裝人員等，雖然受影響最大的是燃氣供應業，但因為電子零組件人員因為數量多基數大，因此受影響人數會是最多。

另根據問卷調查顯示，規模較大的企業對淨零政策認知較高，特別是百人以上或年營業額超過5億元的公司，有9成以上都知道相關政策；對於推動淨零排放的主要挑戰，51.45%企業指出缺乏技術專長，52.70%認為資金不足；在人力運用方面，89%的企業在人力資本方面保持不變，10%表示人力有所增加，企業普遍認為需提升員工專業能力，特別是節能和碳盤查方面。