快訊

用路人注意！國1湖口路段增科技執法 即起由AI偵測未繫安全帶

台鹽綠能公司虧損上億疑涉弊案 檢調搜索32處帶回19名被告調查

聽新聞
0:00 / 0:00

淨零衝擊電子零組件業最劇 勞動部示警：明年起失業恐逾萬人

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
淨零政策對各行業就業人數均有影響，對電子零組件業尤甚，估2025年將導致超過萬人失業，2050年甚至超過4萬人。記者劉學聖／攝影
淨零政策對各行業就業人數均有影響，對電子零組件業尤甚，估2025年將導致超過萬人失業，2050年甚至超過4萬人。記者劉學聖／攝影

因應2050淨零碳排，環境部依「氣候變遷因應法」規定訂定國家溫室氣體階段管制目標，但根據勞動部報告指出，淨零政策對各行業就業人數均有影響，對電子零組件業尤甚，估2025年將導致超過萬人失業，2050年甚至超過4萬人。

根據勞動部勞動及職業安全衛生研究所「推動淨零轉型對勞動市場影響之國際比較研析」報告指出，因淨零政策導致就業減少最多的部門依序為、電子零組件業、金屬製品業、批發業、電腦電子光學製品業、機械設備業、零售業、基本金屬業等。

該報告指出，這些產業在國內所使用的能源較多，且產業規模通常較大，在未來淨零相關政策如碳定價的實施下，會提升其製造成本，對於產業造成直接衝擊影響就業。以電子零組件業為例，2025年推估將有1萬708人失業，到了2050年則將造成4萬4599人失業；其次受影響較大行業依序為金屬製品業、批發業、電腦電子光學製品業、機械設備業等，2050年失業人數1萬至3萬之間。

勞安所表示，若以淨零政策對各行業就業的影響幅度來看，淨零政策對大多數部門的就業僅有些微的影響，影響幅度在正負5%以內。但對於耗能產業的就業則有顯著的負面影響，且影響程度隨著2050年淨零排放目標的逼近持續擴大，影響可達10%甚至30%以上，如燃氣供應業、砂石及其他礦業、石油及煤製品製造業、石油及天然氣礦業。

以影響幅度最大的燃氣供應業來看，2025年的影響為7%，但到了2050年卻攀升到84.1%，屆時失業人數將達到4896人；其次受影響幅度較大行業分別為砂石及其他礦業、石油及煤製品製造業及石油及天然氣礦業等，2050年失業人數介於592到2402人之間。

勞安所勞動市場研究組長林詩騰分析，淨零政策會讓傳統產業紛紛採用新式設備和製程，影響最大的就是設備操作和組裝人員等，雖然受影響最大的是燃氣供應業，但因為電子零組件人員因為數量多基數大，因此受影響人數會是最多。

另根據問卷調查顯示，規模較大的企業對淨零政策認知較高，特別是百人以上或年營業額超過5億元的公司，有9成以上都知道相關政策；對於推動淨零排放的主要挑戰，51.45%企業指出缺乏技術專長，52.70%認為資金不足；在人力運用方面，89%的企業在人力資本方面保持不變，10%表示人力有所增加，企業普遍認為需提升員工專業能力，特別是節能和碳盤查方面。

勞動部 失業 淨零 電子零組件

延伸閱讀

勞動部：若未積極減碳 估2045年失業達2.8萬人

多起移工肇事「受害者求償無門」 中市議員批：勞動部難辭其咎

推動台中燃氣計畫 台電籲各界支持台灣供電與中部減煤

監察院巡察勞動部 陳菊期許強化國內外勞工人權

相關新聞

淨零衝擊電子零組件業最劇 勞動部示警：明年起失業恐逾萬人

因應2050淨零碳排，環境部依「氣候變遷因應法」規定訂定國家溫室氣體階段管制目標，但根據勞動部報告指出，淨零政策對各行...

工研院旗下創新工業技術移轉公司 前立委余宛如出任總經理

工研院旗下創新工業技術移轉公司（簡稱創新公司）於22日舉行董事會，宣布創新公司前任總經理瞿志豪在完成階段性任務後交棒，新...

淨零企業轉型難 勞動部：51.45%缺乏技術專長、52.7%資金不足

我國已宣示在2050年達成淨零碳排目標，勞動部勞動及職業安全衛生研究所針對淨零轉型目標對產業影響進行調查發現，51.45...

勞動部：若未積極減碳 估2045年失業達2.8萬人

勞動部今天表示，若僅考量碳費徵收和再生能源發展等政策對勞動市場衝擊，在未積極減碳情境下，估2045年失業人數達2.8萬人...

得獎的「郭董事長」變部長 郭智輝：記取台灣企業精神

經濟部長郭智輝今日出席「安永企業家獎」論壇，提到自己曾以「郭董事長」身分在2017年得獎，得獎很榮幸，但更要把台灣企業精...

新北攜手台北聯大成立輕推淨零影響力平台 加速企業轉型

新北市府今與台北聯合大學系統簽署合作備忘錄，共同成立「新北市輕推淨零影響力平台」，預計明年正式提供服務，環保局表示，將能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。