得獎的「郭董事長」變部長 郭智輝：記取台灣企業精神

經濟部長郭智輝今日出席「安永企業家獎」論壇，提到自己曾以「郭董事長」身分在2017年得獎，得獎很榮幸，但更要把台灣企業精神，追求創新運用於台灣、決勝全世界，記取把取之社會、用之於社會的精神傳承下去。

他也提到，經濟部明年將編列116億元，幫助中小微企業落實數位、淨零雙軸轉型及發展通路。

會前受訪，郭智輝被問到新核能問題，他表示，經濟部是執行單位，對核能態度還是一樣，「廢料可處理、大家有共識」。並說，SMR新科技、技術，一直關注這命題，只要符合基本原則都不排斥新科技運用。

而台灣與捷克攜手設立先進晶片設計研究中心話題，他說，台積電在歐洲蓋歐積電，這是晶圓代工製造，但需要很多IC設計公司，因此一方面希望與捷克合作讓他們學子朝這晶片設計方向。至於中油三接傳出使用材料不合格，郭智輝回應，會了解一下，如果是事實，該怎麼辦就怎麼辦，公共工程絕不會私自放行，這是很嚴重錯誤。

郭智輝致詞指出，安永企業家獎是集國內典範企業家傳承優質經驗的盛會，自2005年開辦以來逾20屆，選拔對台灣有重大貢獻的企業家。

他表示，2017年以「郭董事長」身份獲得2017年的年度企業家大獎，獲獎很榮幸，也要把台灣企業精神，追求創新運用於台灣、決勝全世界，把取之社會、用之於社會的精神傳承下去。

如今他已變成「郭部長」，對企業面臨的挑戰格外感同身受，面對當今全球複雜多變的經營環境，如何引導企業布局利基市場，在全球供應鏈重組中尋找契機，向海外投資及擴展市場，因應全球Ai浪潮、淨零碳排，人才短缺等議題，都是經濟部要努力協助企業解決的方向。

為了加速產業自動化，智慧化與低碳話，經濟部已修正「產業創新條例」，將AI及節能減碳納入投資抵減項目，將投抵上限從10億元放寬至18億元，希望提供更多經濟誘因，助產業雙軸轉型。

此外，台灣有163萬家中小企業，就業人數有913萬人，占全國8成就業人口，為協助中小企業發展，114年度規劃投入116億元，推動「中小微企業多元振興方案」，協助中小企業數位化，低碳化，未來也會傾聽產業聲音做為政策推動重要參考。

「安永企業家獎」是全球第一個表彰優秀企業家的國際性獎項，表揚以智慧和毅力創辦並成功經營企業的企業家，在台灣已邁入第20年。今年共有6位優秀企業家入圍最後決選，分別為（依公司名首字中文筆畫順序排列）：六角國際董事長王耀輝、宜特科技董事長余維斌、研華總經理陳清熙、華城電機總經理許逸德、雃博董事長李永川、綠茵生技董事長吳嘉峰。

安永聯合會計師事務所所長傅文芳致詞時表示，以「智慧創藝 啟動未來」為主題，代表當今企業界在追求創新思維和智能技術的同時，也不忘結合代代相傳的智慧、經營藝術與企業家精神來承先啟後。企業家們分享如何承先啟後，將傳統結合智慧與創新，以及其經營企業的理念與策略。