勞動部：若未積極減碳 估2045年失業達2.8萬人

勞動部今天表示，若僅考量碳費徵收和再生能源發展等政策對勞動市場衝擊，在未積極減碳情境下，估2045年失業人數達2.8萬人；衝擊產業以燃氣供應業、砂石、石油及煤製品製造業等最重。

政府宣示2050達到淨零的目標。勞動部勞動及職業安全衛生研究所今天表示，去年就淨零轉型下勞動力因應策略議題，蒐集並分析比較歐盟、德國、英國、美國、日本、南韓、澳洲及比利時等8個主要國家或組織勞工就業相關策略及具體實務作法等資料，研究台灣可能遭遇到的勞動衝擊，相關報告並公開於網路上。

勞動部勞動市場研究組長林詩騰表示，去年研究假設碳費起徵為新台幣300元，淨零政策對大多數產業的就業影響僅在正負5%內，但對耗能產業的就業影響顯著，如燃氣供應業、砂石及其他礦業、石油及煤製品製造業等。

根據報告，隨著減量目標愈趨嚴格、碳價持續攀升，加上再生能源發展有其極限下，造成的失業人數會持續成長，以模型推測最高在2045年失業人數達2.8萬人；主要為基層技術人員、機械設備操作人員等受衝擊較大。

林詩騰強調，此研究僅考量碳費徵收和再生能源發展等政策，未能全面考量其他重要的減碳措施，也就是未積極減碳，如自主減量專案及碳交易、增量抵換、儲能、綠色交通、綠建築等情境下。

林詩騰說，上述措施不僅能夠激勵企業創新，進一步擴大減碳效果，同時也能推動相關產業的發展，進而創造更多的就業機會；目前市場上也已經出現對碳盤查、管理、永續管理及工程相關背景的人力需求。

他提到，其實因應淨零政策，廠商會更換設備，高溫、高污染的工作環境也會改善。

事實上，林詩騰補充，超過7成企業，對政府2050年淨零排放政策已有所了解，但企業間的準備情況有所差異，規模較大的企業對淨零政策認知較高，特別是百人以上或年營業額超過5億元的公司，9成以上都知道相關政策。

林詩騰說，調查顯示，89%的企業在人力資本方面保持不變，10%表示人力有所增加；企業普遍認為須提升員工專業能力，特別是節能和碳盤查方面；據他了解，大部分企業現在是先透過企業內部的教育訓練，也鼓勵員工進修學習，促進企業轉型。

至於對推動淨零排放的主要挑戰，報告指出，51.45%企業指出缺乏技術專長，52.7%認為資金不足。