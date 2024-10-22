邁向2050淨零 賴總統鼓勵業界運用ESCO有效節能減碳

賴總統22日上午參訪林口長庚紀念醫院節能永續創新成果，肯定長庚醫療體系在節能方面所做的努力與貢獻。並鼓勵各行各業運用「能源技術服務」（ESCO）有效達成節能減碳目的，期盼產業界能學習長庚醫療體系的成功經驗，在節能方面持續精進，達成2050淨零轉型目標。

賴總統抵達後，首先聽取長庚醫療財團法人行政中心潘延健總執行長簡報「長庚醫療體系節能推動情形與成果」。隨後致詞時表示，長庚醫療體系是全世界最大的醫療集團之一，平時照顧臺灣人民健康，疫情期間更發揮作用，讓臺灣順利度過難關。

賴總統提到，長庚醫療體系在臨床教學和研究上不斷創新，林口長庚更獲得「國際醫院聯盟」（IHF）頒發「卓越醫院獎」金獎，他要表達恭賀與肯定之意。醫療體系的進步反映出民眾的健康福祉，這項金獎不僅是長庚醫療體系的榮耀，也是臺灣之光，更是全體臺灣人的福氣。他要代表臺灣人民與政府，感謝長庚醫療團隊王瑞慧董事長率領全體同仁，持續投注於提升醫療水準。

賴總統表示，根據國際能源總署（IEA）評估，邁向淨零轉型最基本的路徑就是節能。為達成2050淨零轉型，各行各業都要節能。在醫療界，長庚體系的表現最好，獲得經濟部「節能標竿獎」金獎的肯定。他要感謝長庚團隊響應政府的號召，期盼全臺公私立醫療院所都能學習長庚醫療體系的經驗，在節能方面持續精進。

賴總統提到，經濟部積極推動ESCO，期盼臺灣金融保險業的資金，能投注在國家發展政策上，其中一項就是藉由提高設備能源效率或建立節能體系，協助各行各業進行節能。

賴總統說，稍早聽取簡報，長庚醫療體系投入資金，每年編列預算逐步改善，預計2027年可以完成空調、照明系統及其他老舊設備改善。相信結合ESCO的運用，能有效縮短時程，讓長庚醫療體系在響應政府節能政策上，成為醫界和其他產業的模範。

接著，賴總統步行至新醫療大樓建地旁，聽取林口長庚未來願景，藉由推動建置「黃金級綠建築」，實踐推動環境永續理念。並至液氧槽區，了解林口長庚如何善用液氧冷能回收，達成空調節能的目的。最後，聽取「長庚醫療體系自主開發節能創新項目暨林口長庚既有節能推動項目報告」，了解長庚醫療體系在節能方面所做的努力與貢獻。