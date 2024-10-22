資安事件層出不窮 資安院攜手中興大學開課育才

企業資安事件不時發生，國家資通安全研究院今天宣布，攜手中興大學首度合作開辦資安事件應變工程師培訓班，盼結合雙方實務與學術研究強項，培育企業第一線資安事件應變人員，提升防護能量，更懂得因應資安事件。

資安院參考歐盟及美國資安人才職能框架，已制訂完成符合國內需求的資安人才職能基準，資安院去年12月與台北科技大學首次開辦資安長職能訓練課程，獲業界迴響。

資安院今天發布新聞稿，這次資安院跟中興大學合作，首度開辦產業有迫切需求的資安事件應變工程師訓練班，課程自11月30日至12月28日每週六在中興大學辦理，主題涵蓋資安事件應變的基礎認識、資安事件識別與檢測、資安事件評估與取證、資安事件控制、根除與恢復，以及資安事件分析與改善等議題。

資安院表示，企業資安事件不時發生，希望透過開辦資安事件應變工程師培訓課程，能激勵更多潛在資安人才投入企業資安應變防護工作，並持續精進資安技術，提升企業整體資安韌性。

資安院今天也另外在台大梁國樹國際會議廳舉辦「2024學研合作研究成果交流會」，會中展示資安院最新與多所頂尖學術機構合作的科研成果，共涵蓋漏洞挖掘、威脅情資、數位訊息、雲端資安、資安治理及AI檢測等6大領域，同時匯聚產學研各界專家，共同探討台灣資安技術的創新發展方向。