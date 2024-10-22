「三因素」半導體業續旺 電力景氣燈號連五個月黃紅燈

台灣綜合研究院22日發布9月EPI電力景氣指數，由於新興科技發展及年底旺季效應，加上AI議題持續發酵，帶動半導體業續旺，9月全國產業高壓以上用電量較去年同期成長0.87%，整體產業電力景氣燈號連續五個月維持揚升的黃紅燈。惟部分傳統產業國際終端需求復甦不均，抵消部分用電成長。

台綜院表示，隨著全球主要央行展開降息循環，國際通膨持續放緩，各國經濟體多展現韌性，景氣朝著平穩擴張的步調復甦。而這波席捲全球的AI巨浪，不僅吹響我國半導體業重返榮耀的號角，更引領國內電子科技與相關傳統產業共榮發展，推動產業用電穩健成長。

此外，台綜院也提到，國內經濟成長雖有基期逐季墊高及石化產業需求疲弱等因素干擾，但受惠半導體科技生產動能持續發酵下，9月經濟仍維持穩定成長。台綜院預測9月台灣經濟成長率為3.1%，第3季經濟成長為3.3%。展望第4季，AI發展將持續驅動國內經濟成長，對未來景氣持樂觀態度。

台綜院指出，半導體業持續受惠於高效能運算和人工智慧需求的快速成長，半導體業者積極擴廠增產，尤其AI及HPC應用扮演晶圓代工發展的重要推手，推動先進製造與先進封裝產能的需求強勁。9月半導體業用電成長達6.7%，電力景氣燈號連續五個月呈現揚升的黃紅燈。再加上由於半導體業持續受AI需求暢旺及旺季來臨，帶動IC製造、晶片通路等接單續增，電子產品外銷訂單呈雙位數成長，與用電量兩者走勢來看，半導體業景氣不墜，持續向上復甦。

除了半導體業帶領國內景氣持續復甦外，台綜院表示，電腦、電子及光學製品業也是另一大推升助力。主因受惠5G、高效能運算及雲端產業持續熱絡，以及人工智慧相關新興科技應用擴展，9月用電成長率也達3.3%，電力景氣燈號續呈揚升的黃紅燈。電子與資通訊產品外銷訂單因人工智慧及雲端產業需求暢旺，推升伺服器訂單續增，惟手機接單較去年期減少，抵消部分增幅。與用電量兩者走勢來看，電腦、電子及光學製品業景氣樂觀。

台電高壓以上用電方面，9月整體產業用電量較去年同期成長1.52%，其中製造業用電成長1.17%，服務業用電成長2.84%。