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AI及旺季效應 台綜院9月EPI電力景氣指數續連五顆黄紅燈

聯合報／ 記者陳素玲/台北即時報導
台灣綜合研究院今天發布9月EPI電力景氣指數，9月全國產業高壓以上用電量較去年同期成長0.87%。本報資料照片
台灣綜合研究院今天發布9月EPI電力景氣指數，9月全國產業高壓以上用電量較去年同期成長0.87%。本報資料照片

台灣綜合研究院今天發布9月EPI電力景氣指數，9月全國產業高壓以上用電量較去年同期成長0.87%，由於新興科技發展及年底旺季效應，AI議題持續發酵，帶動全國產業用電較去年同期正成長，整體產業電力景氣燈號連續五個月維持揚升的黃紅燈。台綜院認為隨著全球主要央行展開降息循環，國際通膨持續放緩，各國經濟體多展現韌性，景氣朝著平穩擴張步調復甦。

台綜院分析，隨著全球通膨持續降溫，以及美國啟動新一波降息循環，促使資金成本降低提振投資與消費，激勵終端需求增加，進而推動各國經濟溫和復甦。國內經濟受惠於人工智慧、高效能運算等新興科技應用持續蓬勃發展，加以年底消費性電子備貨效應，帶動半導體科技產業持續暢旺，惟部分傳統產業國際終端需求復甦不均，抵消部分用電成長。9月主要受惠半導體產業用電持續穩健成長，在第四季產業旺季來臨，國內景氣展望持續樂觀看待，預測2024年9月經濟成長率為3.1%，第三季經濟成長為3.3%。

9月全國產業高壓以上用電量較去年同期成長0.87%，台電高壓以上用電方面，整體產業用電量較去年同期成長1.52%，其中製造業用電成長1.17%，服務業用電成長2.84%。

台綜院分析，製造業方面，受惠人工智慧、高效能運算及雲端產業等商機持續拓展，半導體業積極擴廠，加上消費電子產品進入年底採購旺季，國內電子產業生產動能依然強勁；傳統產業因半導體設備的引申需求，帶動鋼鐵業與機械設備業需求改善，惟化學材料與塑橡膠產業因國際油價走跌，終端需求相對疲弱。9 月份製造業用電成長率微幅收斂至0.61%，主要仍依靠半導體科技業用電穩健成長所挹注，而化學材料及塑橡膠業則因自用發電設備機組歲修，減少發電量，抵銷部分用電成長漲幅，整體製造業電力景氣燈號連續五個月維持揚升的黃紅燈。

針對半導體業9月表現，台綜院表示，半導體業持續受惠於高效能運算和人工智慧需求的快速成長，半導體業者積極擴廠增產，尤其AI及HPC應用扮演晶圓代工發展的重要推手，推動先進製造與先進封裝產能的需求強勁。9月半導體業用電成長達6.7%，電力景氣燈號連續五個月呈現揚升的黃紅燈。由於半導體業持續受 AI需求暢旺及旺季來臨，帶動 IC製造、晶片通路等接單續增，電子產品外銷訂單呈雙位數成長；與用電量兩者走勢來看，半導體業景氣不墜，持續向上復甦。

綜觀來看，隨著全球主要央行展開降息循環，國際通膨持續放緩，各國經濟體多展現韌性，景氣朝著平穩擴張的步調復甦。而這波席捲全球的AI巨浪，不僅吹響我國半導體業重返榮耀的號角，更引領國內電子科技與相關傳統產業共榮發展，推動產業用電穩健成長。國內經濟成長雖有基期逐季墊高及石化產業需求疲弱等因素干擾，受惠半導體科技生產動能持續發酵下，9月經濟仍維持穩定成長。展望第四季，AI發展將持續驅動國內經濟成長，對未來景氣持樂觀態度。

AI 半導體 景氣燈號

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