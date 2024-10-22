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避險需求牽動美國債匯金再演三高 金價再攀2732新高

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
在美國大選前總統川普勝選機率升高，還有中東情勢緊張兩大不確定性的夾擊之下，黃金價格已經來到每盎司2734美元的歷史新高價位。（路透）
在美國大選前總統川普勝選機率升高，還有中東情勢緊張兩大不確定性的夾擊之下，黃金價格已經來到每盎司2734美元的歷史新高價位。（路透）

中東情勢加美國大選夾擊，使債券殖利率、美元指數，還有黃金價格再演出「三高」，其中，雖然美元和美債殖利率2者走強，並不利金價表現，但在美國大選前總統川普勝選機率升高，還有中東情勢緊張兩大不確定性的夾擊之下，黃金價格已經來到每盎司2734美元的歷史新高價位。

大型金控最新的評估報告顯示，現在各天期美國國債利率均明顯反彈，尤其由於長天期國債利率反彈程度較短天期高，殖利率曲線出現陡峭化現象，其中美國政府公債十年期的利率上漲11個基本點（1個基本點是0.01個百分點），已來到4.19%，為近期高點。

對於美債殖利率上揚，大型金控分析，美國總統大選再度引發人們對於美國財政前景的擔憂，投資人擔心假若兩黨都無法在國會取得優勢，很可能造成加大聯邦支出的結果，一方面令財政赤字惡化，另一方面產生通膨預期，因此投資人對於美國國債信心降低，這份報告並且引述Bloomberg調查结果，未來一個月只有30%的受訪者認為美國國債的表現會比股票好，為2022年8月該調查以來最低，加上達拉斯聯準會（Fed）總裁Lorie Logan表示僅會緩慢降息，這些都是令殖利率上揚的原因。

美債殖利率強彈也令美元指數被拉高。大型金控分析，最近美元走強受到三大原因的影響，包括美國總統大選不確定性令美債殖利率強彈、再選後關稅與即將到來日本眾議院改選的不確定性，這三大因素都激發了投資人提高美元的避險需求，且ECB（歐洲央行）管理委員會成員Gediminas Simkus表示如果通膨持續下行，ECB將會進一步升息，使美元指數反彈至8月初水準。

國債 殖利率 美國大選

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